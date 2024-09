VIDEO Grbeša o debati Trumpa i Harris: Ona ga je stjerala u kut, ali i on je par puta zakucao

O debati između bivšeg predsjednika Donalda Trumpa i potpredsjednice Kamale Harris još dugo će se pričati. Hoće li ovo biti jedan od prijelomnih trenutaka kampanje za nadolazeće predsjedničke izbore, vrlo brzo bi se moglo vidjeti pogotovo nakon prvih reakcija prema kojima je Harris bila bolja od njega. Kakvo je protekla debata i koje su moguće posljedice, za Večernji list je analizirala komunikacijska stručnjakinja profesorica Marijana Grbeša. Emisiju je vodila Petra Balija.

"Amerikanci imaju nešto što oni zovu 'watch party', gdje se oni okupljaju i gledaju debatu. Demokratski stožer je organizirao po Washingtonu čitav niz takvih partija. Kod mene na fakultetu su studenti organizirali jednu takvu. Zanimljivo je da vidite odmah reakciju. Javnost je ovdje relativan pojam. Većina, među kojima ima i puno nezavisnih, su procijenili da je Harris bila bolja. To je neka opća medijska ocjena. Ono što je zanimljivo da je Fox News nakon debate ponavljao da je debata bila izjednačena, što znači da Trump nije zablistao", ustvrdila je Grbeša.

Analitičarka je kazala kako su ulozi za Harris bili veći jer postoji stigma da nije dobra u intervjuima. Naime, jedini intervju koji je Harris imala je bilo u društvu Tima Walza, kandidata za potpredsjednika. "Njezin medeni mjesec je prošao. Ona se ustabilila na istim brojkama kao i Trump. Znamo kakav je Trump i što možemo od njega očekivati. Reflektori su bili na njoj. Ona je svoj trenutak iskoristila. Trump je, moramo biti iskreni, par puta zakucao. Ali ona je bila poprilično uvjerljiva. Ljudi su mogli se s njom povezati. Zvučala je ozbiljnije cijelo vrijeme "

Grbeša smatra kako su voditelji dobro odradili posao, ali je atmosfera bila komorna jer nije bilo publike. Jedna od tema je bila o inflacija, ali Grbeša napominje kako je bilo jako puno ideoloških pitanja, ali i vanjske politike. Istaknula je kako se Trump stalno vraćao na pitanje migracije, no za razliku od prošle debate nije mu uspjelo staviti pažnju na to. "On je stalno bacao u eter teorije zavjere. Čak je spomenuo bizarnu priču koja je kolala cijeli dan da u Ohiu imigranti otimaju i jedu kućne ljubimce. Svi su tu dezinformaciju demantirali od gradonačelnika do policije. No, Trump, JD Vance i Musk su je nastavili širiti. Trump je to ponovio u debati, pa je voditelj morao ga prekinuti i reći da su to svi demontirali. To je bio taj njegov diskurs"

"Harris je ušla kasno u debatu. Pojavila se sad inicijativa da bude još jedna debata. Trump je nakon debate otišao među novinare, a to se baš ne radi. Trump je navodno otišao da malo spina što je dojam da je i njegovom timu i ona bila bolja. Moguće je da se dogovori još jedna debata", kazala je Grbeša za koju nije bilo previše iznenađenja. Njoj je bilo zanimljiv trenutak kad je Trump rekao da Joe Biden mrzi Kamalu Harris te joj se u niti jednom trenutku nije obraćao s imenom i prezimenom već samo s 'ona',

Na pitanje o tome kako doživljava to što je Harris došla prva do Trumpa i pružila mu ruku, ugledna stručnjakinja je odgovorila sljedeće: "Pa sjajno. Pokazala je pristojnost. preuzela je inicijativu. Pristojnost je katkad najmoćnije oružje. Doslovce ga je stjerala u kut i pokazala je neustrašivost. Nemojmo zaboraviti da je ona žena i da ona za razliku od Clinton to uopće ne naglašava, osim kad je pitanje pobačaja. Ona je to stavila sa strane što je jako dobro za nju."

Smatra kako je bilo žestokih izjava. "Ona mu je direktno rekla da je sramota i da mu se smiju svjetski lideri. On je rekao da je ona uništila Ameriku. Što se tiče njezine rase, rekao je nek bude što hoće biti. Tu se ok postavio. Moj nekakav dojam je da s obzirom na to što su spremni u američkoj politici, ova debata nije bila toliko divlja".

"Odmah nakon debate je uslijedila podrška Taylor Swift. Opet je sad jedan val euforije i sad demokrati su bili odmah 'hajdemo još nešto'. No, kampanja dugo traje i ako odluče da je potrebno još energija moguće je da odluče se za još jednu debatu', ustvrdila je profesorica.

