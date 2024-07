VIDEO Stručnjak: Ako je napadač član organizacije koja je organizirala atentat, onda je Trump i dalje ugrožen

Atentat na bivšeg predsjednika Donalda Trumpa i dalje izaziva brojna pitanja. I dok istražitelji još uvijek kopaju po životu napadača Thomasa Matthewa Crooka kako bi shvatili što je potaknulo 20-godišnjaka na taj čin, a ne miruju niti žestoke kritike na tajnu službu. Mnogi smatraju kako je upravo na skupu u Butleru zakazao sigurnosni sustav jer kako se Crooks mogao približiti toliko blizu da može pucati na bivšeg predsjednika. Na ta i mnoga druga pitanja, svoje mišljenje za Večernji TV dao je stručnjak za sigurnost Alenko Ribić, Emisiju je vodila Petra Maretić Žonja.

"Kod svih ovih skupova standard je da se sedam dana ili više, ovisno o procjeni, dođe na mjesto događaja. i da se izvrši detaljno izviđanje. Pripadnici tajne službe i policijske snage bili su na terenskom izviđanju. Zna se gdje će biti bina, zna se kojim putevima će Trump doći, evakuacijski putevi u slučaju napada...Niti jedan objekt njih nije mogao iznenaditi. Oni su znali i izvidjeli su te objekte te su temeljem obavještajnih, mogu napraviti jedan plan osiguranja sa svim elementima koje plan mora sadržavati. Imali su dovoljno vremena", smatra sigurnosni stručnjak.

Na komentar novinarke kako očito nešto nije napravljeno kako treba s obzirom na atentat, Ribić se složio s njom. "Vi morate odrediti sigurnosnu zonu i odakle prijeti opasnost. Sigurno objekt koji se nalazi 150 metara od bine predstavlja sigurnosni problem. Njega je trebalo pokriti. S obzirom na to da je objekt niži od objekata na kojima se nalaze snajperisti, dovoljno je bilo da se na njemu nalazi naoružani policajac.Nikako nije smio ostati bez policijske zaštite."

Prema Ribiću, sterilna zona je bila određena samo u prostoru gdje su se nalazili posjetitelji. "Ja volim reći da rutina ubija, a ovdje su neke stvari odrađene rutinski ili kako sad izlaze neki podaci da se štedjelo na resursima.Vjerojatno oni imaju problema kako imaju puno štićenih osoba. Oni nisu pokrili taj objekt što je veliki sigurnosni propust."

"U javnosti se spominje kako je mladić ispalio osam metaka. Mene zabrinjava jedna druga činjenica. Kako snajperisti nisu uočili kretanje na tom krovu? Kako nisu uočili da dolazi na taj krov i puzi na njemu?", zapitao se Ribić i dometnuo kako je bilo i snimaka i očevidaca koji su upozoravali policiju na Thomasa Matthewa Crooksa. Na pitanje kako to objašnjava, Ribić je kazao da je i policajac izvršio propust. "Zato su i snajperisti na dominantnoj točci. Jučer sam vidio da je u blizini bio toranj. Trebao je promatrač tamo koji bi dojavio. Oni bi ga prije uočili i neutralizirali. A oni su ga neutralizirali tek nakon osam ispaljenih hitaca".

Kako se radi osiguranje u RH

Ribić je stava da će netko morati odgovarati za taj sigurnosni propust i da će morati netko reći zašto taj krov nije bio osiguran. "Kad smo mi u Hrvatskoj radili osiguranje, na dominantnim točkama smo imali snajperiste, ali smo na niz objekata smo imali osmatrače. Primjer kad smo radili osiguranje na Gornjem gradu gdje su kosi krovovi, ne možete tamo postaviti snajperiste, ali su osiguravali s tla. On je imao vizualni pogled na te krovove jer su niske kuće i on može vrlo učinkoviti pokriti."

Upitan misli li da je Crooks imao pomoć ili je bio vuk samotnjak, Ribić je kazao kako on sam nije fan teorija zavjere. "Taj posao sam radio, pa gledam realno na neke stvari. Sad se radi žurna istraga da se vidi je li bio vuk samotnjak ili je bio pripadnik neke organizacije koja je organizirala atentat. Ako je on bio član neke organizacije koja ga organizira atentat, onda je Donald Trump i dalje ugrožen".

"U trenutku kad je ispaljen prvi metak, Trump je pomaknuo glavu i to mu je spasilo život. Metak ga je pogodio u uho. On instinktivno vrlo dobro reagirao. Tajni agenti se nalaze ispred bini i oko njega i vrlo brzo su došli do Trumpa i zaštitili ga svojim tijelima. Oni ništa drugo ne mogu napraviti. Ono što mi je čudno... Niz službi i ljudi koji sudjeluju u neposrednoj zaštiti štićenih osoba nose balističke plašteve koji se nalaze u torbama koje samo izvučete i s time štitite osobu.Da snajperisti nisu neutralizirali počinitelja, on je mogao nanijeti još ljudskih gubitaka. Mogao je likvidirati pripadnika tajne službe. Bez obzira što je bio napadač bio neutraliziran, vi ne možete znati slijedi li drugi val napada. Onda Trump diže ruku i viče borba, borba. Izgledalo je kao da on diktira evakuaciju, a ne oni", objašnjava stručnjak za sigurnost. Vjeruje kako razlog za ponašanje pripadnika tajne službe je u tome što imaju vjerojatno poštovanje prema njemu, al kako navodi nema sentimentalnost.

U automobilu napadača pronađena je eksplozivna naprava. Ribić smatra kako postoji mogućnost da je mladić planirao to aktivirati u slučaju da se uspio izvući, no naglasio je kako će sve okolnosti pokazati istraga. "Ako dolazite izvršiti atentat na predsjedničkog kandidata i imate eksploziv u automobilu, sigurno želite ga upotrijebiti". Očekuje kako će se razina sigurnost znatno povećati za Donalda Trumpa, ali i za predsjednika Bidena.

Ribić je vodio osiguranje tijekom posjeta tadašnjeg predsjednika George W. Busha i državne tajnice Hillary Clinton. Na pitanje koje je bilo najteže, kazao je: "Svaka zadaća, svako osiguranje je specifično samo za sebe. Ja bih izdvojio osiguranje Svetog Oca. Ne iz razloga zato što smo se bojali da će se nešto dogoditi, već zato što je on imao doček i tu je bilo jako puno ljudi koji su htjeli doći i pozdraviti ga. Zabranili smo bukete cvijeća i kišobrane kako se nešto ne bi stavilo u to, da ne bi stavili pištolj u buket. Samo iz tog razloga. "

Prije dva mjeseca dogodio se napad na slovačkog premijera Roberta Ficu. Na pitanje bi li sve zemlje trebale povećati štićene osobe, Ribić je kazao kako je u slučaju Slovačke to bio sigurnosni propust. "To je bilo na metar i pol. Oni moraju uočiti da netko u masi ima nešto u ruci. Ako ne stigne izvući svoje oružje, on mora krenuti prema tom oružju. Oni su trebali ukloniti opasnost. A ovo što ste me pitali, sigurnost košta. Kolika su ulaganja, tolika je i sigurnost. Na sigurnosti se ne smije štedjeti. Na broju ljudi se ne smije štedjeti. Sigurno takva osiguranja iziskuju veliki broj ljudi. Ne treba olako to shvaćati."