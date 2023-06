Uzbuđenje među ugostiteljima: Michelin danas objavljuje kome idu prestižne zvjezdice

Svjetska gurmanska biblija, vodič Michelin, danas će objaviti, kako se očekuje, listu hrvatskih restorana sa zvjezdicama i preporukama. Trenutno po jednu zvjezdicu nose rovinjski restorani Monte i Agli Amici, šibenski Pelegrini, dubrovački Restaurant 360, zagrebački Noel, kvarnerska Draga di Lovrana, novaljski Boškinac, korčulanski Lešić Dimitri, kvarnerski Nebo by Deni Srdoč u Hiltonu te lošinjski Alfred Keller u hotelu Alhambra. Zelenim Michelinovim zvjezdicama mogu se pohvaliti zagrebački Zinfandel's i korčulanska Konoba Mate, dok nekoliko desetaka domaćih restorana ima posebne Michelinove preporuke. Kako će glasiti Michelinova lista za 2023., morat ćemo se strpjeti još koji sat, a vlasnik prve Michelinove zvjezdice u Hrvatskoj, Danijel Đekić iz rovinjskog Montea, priznaje da svaku novu objavu, pa i ovogodišnju, čeka s uzbuđenjem.

- I mi smo čuli da će objava biti danas. Ha, uvijek je oko toga lagana napetost. Nismo zabrinuti oko toga da bi mogli izgubiti zvjezdicu, radimo najbolje što možemo, ali, opet, može se potkrasti neka greška, ha, ha - kaže raspoloženi D. Đekić. Što se tiče eventualne druge zvjezdice, teško je reći bi li je stvarno željeli... Bio bi to veliki pritisak i obaveza za nas, tako da mi je podjednako - ako dođe, dobro dođe, ako ne dođe, opet dobro. Isto tako, nećemo biti ljubomorni ako je dobije neki drugi restoran u Hrvatskoj, naprotiv, bit će nam drago. Ali, najvažnije je da nitko ne izgubi zvjezdicu - smatra naš sugovornik.

Inače, Monte Michelinovu zvjezdicu nosi od 2017., a te je godine taj restoran bio i jedini koji je dobio ovo veliko gastro priznanje.

- Da, brzo je prošlo tih sedam godina. Saživjeli smo se s tim da imamo Michelina. Svake godine se iznova trudimo, nastojimo se poboljšati i dodatno napredovati. Iako, mi smo istinski ugostitelji, ne trčimo za zvjezdicama i time da zadovoljimo Michelinove inspektore. Prvenstveni cilj nam je da zadovoljimo naše goste, a to po njihovim reakcijama uspijevamo iz godine u godinu. To je naša najveća nagrada. Kad se uz to dobije i preporuka najvećeg svjetskog autoriteta za gastronomiju, ne može bolje! - kaže Đekić i dodaje da je i gastronomija u Hrvatskoj u proteklih sedam godini itekako napredovala. - Svake godine sve je bolje i imamo sve više dobrih restorana. To je sad sasvim drugačija situacija nego prije deset, petnaest godina - zaključuje Đekić.

