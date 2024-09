Užas u Maleziji: Policija spasila 400 maloljetnika od zlostavljanja u domovima

Malezijske vlasti spasile su u srijedu više od 400 djece i tinejdžera za koje se sumnja da su bili seksualno iskorištavani u domovima za mlade koje je vodila istaknuta islamska dobrotvorna organizacija povezana sa zabranjenom religijskom sektom, rekao je visoki policijski dužnosnik. Policija je uhitila 171 odraslih, uključujući islamske vjerske učitelje, u koordiniranim racijama na 20 lokacija u dvije malezijske države, rekao je glavni inspektor Razarudin Husain.

Među spašenima je 201 dječak i 201 djevojčica u dobi od jedne do 17 godina, nakon što su ovaj mjesec podnesene prijave o navodnom zanemarivanju, zlostavljanju, seksualnom uznemiravanju i zlostavljanju, rekao je. Nije rekao tko je podnio prijave. Domove je vodila organizacija pod nazivom Global Ikhwan Services and Business (GISB), rekao je. Riječ je malezijskoj tvrtki koja se bavi raznim poslovima, od supermarketa do praonica, a djeluje u nekoliko zemalja uključujući Indoneziju, Singapur, Egipat, Saudijsku Arabiju, Francusku, Australiju i Tajland, navodi se na njezinoj internetskoj stranici.

GISB nije odgovorio na Reutersov upit za komentarom vezano uz seksualno iskorištavanje. U priopćenju je zanijekao izvješća na društvenim medijima da je iskorištavao i koristio djecu kao radnike, istaknuvši da se nikada ne bi bavili nezakonitim djelatnostima i da će surađivati s vlastima kako bi se riješilo slučaj. GISB se povezuje sa sada bivšom malezijskom religijskom sektom Al-Arqam koju je vlada zabranila 1994. GISB je priznao povezanost, ali sada se opisuje kao islamski konglomerat utemeljen na muslimanskim praksama.

