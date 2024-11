Ustavni sud u Sloveniji odobrio IVF lezbijskim parovima i ženama koje su same

Ustavni sud Slovenije u utorak je zaključio da treba svim ženama omogućiti pristup procesu umjetne oplodnje te je ocijenio diskriminatornim uskraćivanje tog postupka lezbijkama i ženama koje su same.

"Aktualno zakonodavstvo po kojemu je neudanim ženama i ženama u homoseksualnim vezama onemogućen pristup medicinski potpomognutoj oplodnji krši njihovo pravo na taj nediskriminirajući postupak kada je posrijedi rađanje", stoji u presudi Ustavnoga suda.

Sud je parlamentu dao rok od godinu dana da usvoji novi zakon, a sadašnja vlada liberalnog premijera Roberta Goloba "pozdravila je" postignuti napredak za žene u ovoj dvomilijunskoj državi. Vlada je godine 2000. usvojila zakon o umjetnoj oplodnji, no on se tada izričito odnnosio na heteroseksualne parove, a liberali su ga godinu dana kasnije pokušali proširiti na samce. No nakon protivljenja slovenske desnice ovaj je projekt dan na referendum. Tada ga je odbilo 72 posto glasača, a glasanje je obilježila vrlo niska stopa sudjelovanja od 36 posto stanovnika.

Godine 2020. lijevo orijentirani zastupnici uputili su predmet na Ustavni sud očekujući da on donese odluku. Već je 2022. godine Ustavni sud omogućio pravo na brak i posvajanje istospolnim parovima, čime je Slovenija postala prva bivša komunistička država Europe koja je donijela takav zakon. Zakon o bioetici, koji je omogućio medicinski potpomognutu oplodnju za lezbijske parove i neudane žene u Francuskoj je na snagu stupio 2021.

