Plenković otkrio tko će biti na HDZ-ovim listama: 'Karamarko ne ide s nama'

Premijer Andrej Plenković večeras je u Banskim dvorima dao intervju za RTL. Govorio je o izbornom programu koji će HDZ sutra predstaviti, o planovima u izbornoj kampanji te očekivanjima nakon izbora.

Najprije se Plenković osvrnuo na predsjednika Zorana Milanovića, kojega je još jednom pozvao da ostavku i sučeli se s njom u prvoj izbornoj jedinici kao SDP-ov kandidat za premijera. "Milanović je izašao iz uloge predsjednika republike čim je stao na stranu jedne političke stranke. Došao im je na glavni ili središnji odbor i tu je priča gotova. Umjesto da se ponaša kukavički i da koristi protokolarne susrete i ide okolo po Hrvatskoj, pozivam ga neka da ostavku. idemo napraviti pravu političku utakmicu", poručio je.

Upitan je i je li mu žao što neće biti sučeljavanja s Milanovićem. "On kao predsjednik svih građana ne postoji otkad je ušao u SDP. Ne bih se sučelio s ostalim kandidatima, oni ne postoje. Oni imaju ovoga koji je kukavica. Odnijeli su ih ovi potoci. Grbin ne postoji kao predsjednik SDP-a. Ne znam od čega nam treba katarza, od povećanja plaća, Schengena, državnih obveznica", poručio je. Što se tiče mogućeg poništenja izbora s obzirom na to da Milanović ignorira upozorenja Ustavnog suda, kazao je da to nije pitanje za njega, već upravo za Ustavni sud.

Za program HDZ-a kazao je da njegova stranka nudi bolje i otpornije gospodarstvo, integraciju u EU, međunarodni položaj i utjecaj Hrvatske. "Ulažemo u obrazovnu infrastrukturu, srednje škole i dvorane", nastavio je. Govorio je i o mjestima na listama, kazavši da će se na njima naći važni ljudi HDZ-a. "Nema velikih iznenađenja, članovi Vlade, saborski zastupnici, lokalni čelnici, naši partneri. S nama na liste idu dosadašnji partneri - Hrvatska socijalno liberalna stranka, HDS, HNS, Hrvatska stranka umirovljenika, kao i dosad Marijana Petir", otkrio je Plenković. Dodao je i da bivši čelnik Tomislav Karamarko neće ići s njima na izbore. "Ne, imamo puno kandidata. Mi smo pristojni, kulturni, respektiramo bivše predsjednike i zvali smo ga na skup. Povremeno imamo kontakt", otkrio je.

S HDZ-om će i Hrvoje Zekanović, iako je, podsjetila je voditeljica, za Plenkovića nekoć rekao da je "notorni patološki lažljivac". Premijer mu to nije zamjerio. "To je više ovako od šale kazao. Pokazao se sjajan otkad je shvatio tko je tko na političkoj sceni. Bio je angažiran i ubojit u komentarima. Jednom je bio sedmi, kad smo pobijedili SDP 2016. godine", kaže premijer za RTL.

Plenković je uvjeren da će nakon izbora uspjeti sastaviti Vladu. "Bit ćemo relativni pobjednici. Već sam obišao cijelu Hrvatsku. Osjećate atmosferu na terenu, atmosfera je izvanredna. Mobiliziranost birača je izrazito velika, a sve što je opozicija napravila, predvođena kršiteljem Ustava, bio je pucanj u koljeno, a vjetar u leđa našim članovima i biračima i svima koji dijele smjer Hrvatske. Hrvatska je puno bolja nego je bila 2016. godine", jasan je predsjednik Vlade. "Očekujemo dovoljno mandata da formiramo Vladu. Nećemo licitirati brojem. Sjećate da smo dobili 61 mandat 2016. godine, a drugi put smo dobili 66 mandata. Ovo kako ja vidim Hrvatsku danas - mislim da ćemo biti na razini onoga od prošli put."

Komentirao je i moguću koaliciju s Domovinskim pokretom nakon izborima. "Domovinski pokret je pokazao na predsjedničkim izborima da je glas za njih glas za Milanovića. U izbornoj noći 2020. godine glasno su govorili da može HDZ bez Plenkovića. E pa ne može jer je Plenković predsjednik stranke i premijer već osam godina. Koji bi to predsjednik stranke prihvatio, nađite mi jednog", rekao je, nakon čega se osvrnuo na šefa te stranke, Ivana Penavu. "On ne bi bio gradonačelnik Vukovara da nema HDZ-a", poručio je. "Penava je postao gradonačelnik zahvaljujući HDZ i ljudima koji su mu dolazili pomagati u kampanji. To je čovjek koji je 2020. htio biti zamjenik predsjednika HDZ-a. Tomo Medved ga je potukao. Ne ostvariš svoje ambicije u vodstvu HDZ-a i onda odmah trčiš pod skute gospodina Škore. Škoro se očito prosvijetlio pa je rekao da je pogriješio da je imao retoriku protiv mene i da je bolje da je ostao s nama. Ovaj očito još nije."

Osvrnuo se i na informaciju da je propucan automobil glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića. Kaže da nije znao tu informaciju prije ostalih, a komentirao je i Milanovićevu izjavu da je taj incident isceniran. "On laže već dugo vremena, to je dio njegovog arsenala laži", odgovorio je Plenković Milanoviću. Upitan je i "žali li što je inzistirao na Turudiću". "Mi smo birali četiri kandidata koji su se javili. Turudić je bio najbolji", odgovorio je.

Zanimalo je novinarku i tko je famozni "AP" iz poruka koje su između sebe izmjenjivale Josipa Pleslić ex. Rimac i Gabrijela Žalac. "Nemam pojma, to nisu moje poruke. To je nebitno potpuno. Ja ne komentiram poruke, pogotovo ove koje su iscurile."

Ne žali Plenković što nije u Bruxellesu. "Za političara nema veće odgovornosti nego da imate takvu čast i povjerenje da vodite hrvatsku Vladu. Taj posao radim predano, svaki dan s entuzijazmom, energijom i željom da pomognemo ljudima i gospodarstvu. Mislim da ako dobijem povjerenje, a vjerujem da hoću, da ću taj posao raditi i dalje. Nije ovo posao za nekoga tko nije ozbiljan, odgovoran i tko ovo ne želi raditi. Tko stvarno ovo želi raditi dao bi ostavku i kandidirao se", jasan je premijer. Ipak, nije siguran da bi bio premijerski kandidat i na sljedećim izborima. "Ovaj posao i troši. Nisam bio ovako sijed prije osam godina."

Podsjetimo, predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković najavio je u ponedjeljak, nakon šireg Predsjedništva stranke, da će HDZ u četvrtak predstaviti program i liste s imenima kandidata koji će 17. travnja na parlamentarne izbore. "Raspravili smo sve aktivnosti vezane za izbornu kampanju i dogovorili da ćemo na sjednici Nacionalnog odbora HDZ-a u četvrtak predstaviti program i usvojiti liste za Hrvatski sabor. Do tada ćemo finalizirati razgovore s našim županijskim organizacijama i partnerima, premda je već 90 posto toga već poznato", poručio je premijer Plenković.

