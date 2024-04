'Nino i Marija su bili sjajni zastupnici. I kod mene je bilo svega, Grmoja je napravio neke stvari koje nisu bile u redu'

Vesna Vučemilović iz Hrvatskih suverenista u četvrtak je u 13 sati, preko Zooma, gostovala u studiju Večernji TV-a, gdje je komentirala parlamentarne izbore i pregovore oko sastavljanja Vlade. Razgovor Vesne Vučemilović s našom novinarkom Petrom Balija mogli ste pratiti na svim platformama Večernjeg lista, kao i u tekstualnom obliku na našemu portalu.

Vučemilović je otkrila da su oni, Hrvatski suverenist i Most, s kojima su činili koaliciju na parlamentarnim izborima, do sada službeno razgovarali samo s Domovinskim pokretom. "Jedini službeni pregovori su bili s Domovinskim pokretom. Bili su prekjučer, a protekli su u vrlo prijateljskom tonu. Bio je naš predsjednik Pavliček, ja nisam bila prisutna. Konstruktivno, prijateljski, ljubazno, uljudno. To su stranke koje dijele sličan svjetonazor, pa se i očekivalo da će proći u takvom tonu", rekla je Vučemilović.

Međutim, znakovito joj je što na tim pregovorima nije bio potpredsjednik Domovinskog pokreta Mario Radić. "Dogovoreno je da će se dogovoriti. Na tim razgovorima nije bio Mario Radić, koji ima iznimno veliku ulogu u Domovinskom pokretu, a jučer je s HDZ-om bio. Čini mi se da su te pregovore ozbiljnije shvatili. Ovi razgovori s nama i SDP-om možda su bili više da se stvori dojam da razgovaraju sa svima, ali je očigledno po sastavu pregovaračkog tima da su pregovori s HDZ-om najozbiljniji i da će oni vjerojatno iznjedriti neko rješenje u narednim danima. Čini mi se da ti pregovori idu dosta brzo", primijetila je.

Vučemilović je bivša članica DP-a, stoga je prokomentirala odnose unutar te stranke. "U svakoj članci ima različitih mišljenja. Čim je više ljudi na okupu, naravno da svako ima svoje ciljeve, ali nemaju svi istu težinu u toj cijeloj priči. Osoba koja tamo ima velik utjecaj mislim da je Mario Radić. Držat će njih Mario na okupu dok se ne postigne neka postizborna koalicija, a hoće li kasnije doći do raskola, iskreno, ne bi bilo prvi put, da se malo našalim i na svoj način. Međutim, vidimo da je to stranka preživjela i ostvarili su dobar rezultat na ovim izborima. Ako je suditi po ponašanju DP-a poslije lokalnog izbora, oni tu priliku neće propustiti. I nakon lokalnih izbora su ušli u vlast gdje god je to moguće, neovisno o tome tko je bio na vlasti, HDZ ili SDP. Njihovi ciljevi su jasni, ući u vlast i mislim da će to na kraju tako i biti", kazala je.

Bi li Hrvati suverenisti išli s HDZ-om, upitala je naša novinarka zastupnicu Vučemilović. "Ja u principu vladu lijevo od centra, čiji je mandatar trebao biti Zoran Milanović, ne bih podržala. To se kosi s mojim svjetonazorima i s onim što zastupam. Mislim da su moji birači to prepoznali i sukladno tome ja sam s drugog mjesta na listi osvojila mandat. Stvarno sam zahvalna biračima što su izabrali mene i poklonili mi povjerenje", kazuje Vučemilović za Večernji TV. "Hoće li biti nekih drugih opcija, o tome će odlučiti Predsjedništvo stranke."

Bilo je, kaže, poziva drugih stranaka. "To ostavljam predsjedniku stranke, koji jedini ima pravo pregovarati i razgovarati o takvim temama sa strankama. Ima poziva i s jedne i s druge strane. Kažem, sastat će se Predsjedništvo vrlo brzo i razmotriti sve opcije, a onda vidjeti što dalje", poručila je.

Komentirala je i raskol Mosta, od kojega su se odijelili Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić. "Neugodno sam se iznenadila, žao mi je što je došlo do toga. I Nino i Marija su bili sjajni zastupnici u prošlom mandatu. Mislim da će nedostajati Mostu i žao mi je što nisu uspjeli izgladiti nesporazume. I kod mene je bilo svega i svačega u kampanji, neke stvari su se dogodile od strane Nikole Grmoje koje nisu bile u redu, ali to je valjda tako u kampanji", rekla je. "Ali kampanja je kampanja, kad prođe, idemo dalje."

Iznova se onda osvrnula na rezultate parlamentarnih izbora. "Bila je kampanja bez sadržaja. Na kraju su i navijači više navijački birali i tu smo vidjeli da je ljevica izgubila izbore. Mislim da treba formirati volju birača i sukladno tome formirati Vladu", smatra saborska zastupnica, koje ne vjeruje da je održiva ideja oporbenih stranaka o formiranju većine na određeni period. "To je svakim danom sve manje vjerojatno, a mislim da je i u samom začetku to bilo dosta optimistično gledanje na razvoj određenih procesa koji, narodski rečeno, ne drže vodu. Vrlo je to teško. Budimo iskreni do kraja, da je građanima bitan Lex AP, izbor Turudića, onda bi glasali za Rijeke pravde i Možemo, koji su to istaknuli kao najvažnija pitanja u državi. Građani su poslali jasnu poruku, žele dobar životni standard, višu kupovnu moć, veće plaće."

Podsjetimo, Hrvatski suverenisti, odnosno njihov predsjednik Marijan Pavliček i članica Predsjedništva Vesna Vučemilović, na parlamentarnim izborima osvojili su dva mandata. Vučemilović je u IV. izbornoj jedinici osvojila 20,27 posto glasova, najviše na zajedničkoj listi Mosta i Hrvatskih suverenista, dok je Pavliček u V. izbornoj osvojio 22,18 posto.

