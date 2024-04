Penava govorio o pregovorima pa se posvađao s novinarima: 'Nisam agresivan'

Hoće li Domovinski pokret i HDZ doći do koncenzusa i uspostaviti većinu, i uz koje ustupke, još ostaje vidjeti, u jeku pregovora koji su počeli između dvije stranke nakon održanih izbora. Već je poznat i pregovarački tim obje stranke, a predsjednik Ivan Penava sazvao je i konferenciju s početkom u 11 sati kako bi izvijestio javnost o sastanku Predsjedništva Domovinskog pokreta koji je održan.

Andrej Plenković već je ranije poručio kako će stranka brzo doći do većine, dok koalicija Rijeke pravde s druge stranke zaziva na veliku koaliciju kako bi se u godinu dana riješila goruća pitanja poput izbornih jedinica i smjena Ivana Turudića. HDZ je već održao sastanak sa zastupnicima nacionalnih manjina, no zasad nije sigurno bili bi i oni bili dijelom većine s obzirom na to da DP uporno ponavlja kako oni s njima surađivati neće. Koji su idući konkretni koraci DP-a, komentira pred novinarima Ivan Penava.

- Uvodno se želim zahvaliti svim građanima koji su iskoristili mogućnost izlaska na izbore, pokazali su odgovornost i što znači živjeti u demokratskoj državi. Zahvaljujući njima koji su poklonili glas DP, više od 200.000, potvrdili su rezultat koji imamo i koji je za nas realan i očekivan. Za sve koji misle da znaju politiku pa ih slušamo kako analiziraju godinama, za njih je ovo iznenađenje. Svi ti kojima je to iznenađenje ili ne razumiju posao kojim se bave, ili pak rade za skrivene političke snage čije su oni poluge - osvrnuo se na samom početku Penava, dodajući kako su zadovoljni rezultatima, ali i time što su uspjeli prezentirati stranku pred biračima.

Poručio je kako vrijednosti neće prodati ni pod koju cijenu, te da su spremni na sve opcije.

- Spremni smo i na sastavljanje buduće vlade, ali i na oporbu i na nove izbore. Zbog naslova koje čitamo, kod nas se ništa nije promijenilo. Sve ostaje isto, situacija je takva da su nam SDSS i Možemo neprihvatljivi, sve ostale opcije su na stolu i sa svima se razgovara. Radi javnosti, ali i radi vas, pravi razgovori su tek jučer krenuli, sve ovo dosada što se pisalo su takve gluposti i laži. Onaj koji je to sastavio zna valjda bolje od mene. Sve napise shvaćam kao nanošenje štete DP-u - komentirao je.

Novinari su ga upitali za nacionalne manjine, na što je Penava poručio kako ''ima potrebu raskrinkati famu koja se vodi''.

- Nisam od jučer u politici. Čovjek sam koji se s punim razlogom borio protiv nametanja dvojezičnosti u Vukovaru, takvog me spominjete, ali nitko od vas da sam ja jedini gradonačelnik Vukovara koji je bez problema otišao na misu u srpsku pravoslavnu crkvu. Ovo sve mi je ljudska uvreda jer DP protiv nacionalnih manjina nema ništa, da ste iole korektni, citirali biste me kada sam rekao da nam je gadljivo što se trguje ljudima u emitiranju GSM signala - komentirao je.

- Što se tiče SDSS-a, u Vukovaru i dalje u Gradskom vijeću su Savo Manojlović i Radivoj Đurić na listi DP-a, pravoslavci Srbi, a ima ih i još. Toliko o mržnji i crnim hordama ustaša kako nas neki opisuju. Da ih mrzimo, bismo li ih stavili na liste? No, dolazimo do ključne teme - kakvi Srbi? Srpska nacionalna manjina dokle god poštuje hrvatski zakon nemamo problem, ali ljudi koji financiraju tvorevine poput Novosti ne dolaze u obzir. Nema mržnje prema nikome - poručio je, no nije htio odgovoriti konkretno što bi bilo u slučaju vlade s HDZ-om i SDSS-om.

- Ne želim dati ni milimetra prostora za nepodopštine koje vaši kolege rade. Na te vrste pitanja odgovarati neću - odgovorio je novinarima pa odbrusio im ''kako mu sjeku odgovore'' kada su ga upitali da komentira uvrede Plenkovića koje su mu stigle.

- Kad bih gledao tko mi je što rekao, ne bih ni s kime razgovarao i ne bih mogao izvršiti ono što su građani htjeli. Ide odmah protupitanje - kakav bi odnos DP trebao biti prema ljudima koji su činili puno gore stvari? Molim vas za doticaj s realnošću i ljudskost - poručio je Ivan Penava.

Kako će ući ponovno u koaliciju s HDZ-om, ako je prije nekoliko godina izašao iz stranke, Penava je odgovorio argumentom bliskog svjetonazora.

- Imali smo rijetku mogućnost izlaska na izbore prošle srijede, dobili smo konstalaciju kakvu smo dobili. Neupitno je da je HDZ relativni pobjednik, drugi je SDP i treći je DP. Karte su podijeljene, trebamo sjesti i razgovarati. Da sam imao 76, pitali biste me koji su prvi koraci u vladi, volja birača je iskazana. Apsolutno smo spremni na sve scenarije, treći smo, i unatoč prognozama da ćemo se raspasti, mi smo jači no ikada - poručio je Penava.

- Andrej Plenković je govorio različite stvari, svašta je izgovarano, jednako tako je bilo i s naše strane. U svakoj situaciji mi se može postaviti ovakvo pitanje. Što govori Benčić? O nečemu crnom, jel bi trebao s njima? S obzirom na podijeljene karte, danas odgovornost prema biračima tjera na dijalog i sastavljanje stabilne vlade koja će upravljati zemljom. Ako to nije moguće, imamo druge scenarije koji nisu dobri, ali je to tako - kazao je pa, uz grubu prepirku s novinarima, komentirao i je li iznevjerio svoje birače s obzirom na moguću suradnju s HDZ-om:

- S kime da mi zemlju usmjerimo ka suverenizmu nego s onima koji su nam bliski svjetonazorski? To pitanje upućuje na izdaju, to je smiješno. To upućuje na to da ako nismo sami, mi smo izdali. Ići s lijevima bilo bi gore.

Novinari su ga pitali i planira ugasiti Novosti, kao i iz kojeg razloga nastupa agresivno pred novinarima, na što se on obrušio na njih.

- Nemojte implicirati da sam agresivan. Znam čitati i vidim teze koje se plasiraju, imam pravo to komunicirati. Koliko teza ste vi pogazili? Jel' vi vidite kakva kuja izbija? Mi to tako kažemo. Ako bi morate privatizirati prostor, vi dajte - kazao je.

