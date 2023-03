Plenković: Obilaznica u Omišu će rasteretiti možda i najgušći dio Jadranske magistrale

Ovoga četvrtka održava se sjednica Vlade u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, s početkom u 14 sati. Ovotjedna sjednica Vlade održava se istoga dana kada je obilježeno i spajanje mosta iznad Omiša, dijelom projekta omiške obilaznice koji je u tijeku. Tom prigodom most je posjetio i premijer Andrej Plenković zajedno sa suradnicima.

Vlada tako danas raspravlja o konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a odlučuje se i o osnivanju Stručnog savjeta za obnovu. Na samom početku okupljenima se obratio premijer Andrej Plenković koji je još jednom čestitao Međunarodni dan žena.

- Podsjeća nas na trajnu borbu žena za ravnopravnost, jednakost te njihovu nezaobilaznu ulogu u društvu. Iskazujemo naše poštovanje i želju da se mjerama osigura njihov kvalitetniji položaj - kazao je pa komentirao izmjene Zakona o trgovini kojom se ograničava rad nedjeljom. - Kao što smo i u izbornom programu imali, ideja je bila regulirati rad nedjeljom. Vjerujem da ćemo u ovih nekoliko mjeseci prilagodbe od 1. srpnja pa do 1. siječnja 2024. ostaviti dovoljno vremena poslodavcima da se organiziraju kako bismo osigurali ono što većina građana priželjkuje. Osim toga, danas smo ministar Butković i ja bili u Omišu gdje je spojen most preko rijeke Cetine. Zaista je spektakularan, 224 metra koja spajaju dva tunela. Mislim da smo s pravom pohvalili rad ministarstva, Strabaga, Hrvatskih cesta i jedne talijanske tvrtke. Brza cesta će rasteretiti možda i najgušći dio Jadranske magistrale gdje se nekada zna naći i više desetaka tisuća vozila, što izaziva gužve i čini život domaćih ljudi kompliciranim, a gostima je opterećenje - komentirao je Plenković neke od tema.

- Ovdje je bila i kosovska ministrica vanjskih poslova s kojom smo razgovarali o situaciji na Kosovu, zahvaljujem ministru Grliću Radmanu na organizaciji. Osim toga, spomenuo bih i izmjene zakona o PDV-a - zadržat ćemo najnižu stopu PDV-a na isporuku prirodnog plina te grijanja iz toplinskih stanica, plus naknade za isporuku ogrjevnog drva, peleta i sječke. Time omogućujemo da se svi po najnižoj stopi opskrbe na vrijeme. Ići ćemo i na izmjene Zakona o doprinosima čime pomažemo našim umirovljenicima, a idemo u ukidanje dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje koji obuhvaća oko milijun umirovljenika. Imamo i spremne reforme zdravstva na drugo čitanje, i tu zaokružujemo još jednu izbornu točku našeg programa. Ovime ćemo idućeg tjedna ćemo imati i reformu zdravstva, veliki paket mjera te zakon o trgovini. To je jako važan tjedan u političkom smislu - dodao je, komentirajući kako je u srijedu bio zajedno s ministrom Primorcem na Zagrebačkoj burzi gdje se dovršio proces prvog izdanja državnih obveznica. - Uz to dinamika obnove se ubrzava, usvojit ćemo program mjera koje je pripremio ministar Bačić - kazao je Plenković u uvodnom obraćanju te prepustio riječ ministru Medvedu.

>> VIDEO Plenković o financijskom izvještaju HDZ-a: 'Stranka se ponaša racionalno, trošimo koliko nam treba'