UŽIVO Predsjednica Povjerenstva za sukob interesa o političkim pritiscima: Postoje neke činjenice

VIsoki prekršajni sud u predmetu Milana Bandića presudio je da Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa dužnosnika nije imalo pravo donositi odluku na temelju zakonom propisanih načela djelovanja, jer za njihovo kršenje nije propisana kazna.

Koliko će to suziti ovlasti Povjerenstva i što bi nakon takvog pravorijeka uopće bila njegova svrha, u studiju Večernjeg lista pitamo predsjednicu Povjerenstva Natašu Novaković.

Emisiju vodi: Iva Boban Valečić

Povjerenstvo je na temelju spornog članka donijelo čak trećinu svojih odluka. Je li to sada znači da te odluke nisu imale zakonsko uporište?

Visoki upravni sud donio je odluku kojom osporava mogućnost da vodimo postupke temeljem čl. 5. Povjerenstvo će dati stoga prijedlog DORH-u za izvanredno preispitivanje takve pravomoćne presude. Dok se taj postupak ne dovrši, predmeti će naprosto stat i čekat ćemo rasplet situacije.

O čemu bi DORH trebao odlučivati, odnosno na čemu ćete temeljiti vaš zahtjev?

Ne bih sad o tome pričala. Sjest ćemo u Povjerenstvu sljedeći tjedan i usuglasiti se. U svakom slučaju povezali bismo članak 5. i članak 2. koji opisuju sukob interesa ali bez propisane sankcije i načela. Na to ćemo se referirati jer su to članci ključni za rad Povjerenstva.

Ne tako davno Visoki upravni sud u jednom drugom predmetu je donio suprotnu odluku, točnije kod slučaja Bajić. Tu su vam dali za pravo da odlučujete sukladno članku 5.

Tako je, riječ je o dvije kontradiktorne presude istog suda.

Stječe se dojam da upravni sudovi i visoki upravni sudovi pomalo mijenjaju sudsku praksu i idu prema tome da vam zabranjuju odlučivanje u onim predmetima gdje su ključne zakonske odredbe koje ne propisuju sankciju. Zašto se dogodio takav zaokret, tim više što očito odluka Ustavnog suda za upravne sudove nije važna?

Čini se da odluka Ustavnog suda uistinu nije važna pošto postoji očigledna praksa nakon nje. Naši postupci koje smo vodili temeljem članka 5. postali su sporni prije negdje dvije godine. Do tada je sudska praksa bila ujednačena i nigdje taj članak nije bio sporan. Niti u pravosudnim niti u političkim krugovima.

Vi ste otvorili niz predmeta, baš na načelima djelovanja, protiv visokih dužnosnika. Između ostalog, vode se i predmeti protiv samog premijera Andreja Plenkovića. Je li stoga moguće da se sudska praksa mijenja pod pritiskom politike?

To ne mogu tvrditi ali mogu pričati o činjenicama. A činjenice su da se propitivanje tog važnog članka dogodilo prije dvije godine. Još dok je Lovro Kuščević bio ministar. Odjednom je to postalo pitanje koje se počelo isticati u političkim krugovima, a paralelno s time se mijenjala i sudska praksa. Ja, naravno, ne mogu tvrditi da je to povezano jedno s drugim.

Vratimo se na članak 2. kojeg spominjete. Riječ je o odredbi koja nedvosmisleno kazuje kako državni dužnosnik ne smije staviti privatni interes ispred javnog. To je odredba koja definira sukob interesa. Po presudi Visokog upravnog suda ispada da vi de facto više ne možete obavljati svoj posao.

Obrazloženje te presude da ne možemo voditi postupke temeljem tih odredaba jer one ne podrazumijevaju sankciju. Ali naši postupci općenito ne pretpostavljaju sankcije pa se onda ostavlja pitanje koja je uopće naša svrha.

Uskoro opširnije...