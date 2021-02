U HDZ-u nisu svi zadovoljni izborom Martine Dalić na čelo Podravke

Mirovinski fondovi i Vlada postigli su dogovor da upravljanje Podravkom preuzme bivša potpredsjednica Vlade Martina Dalić, doznajemo iz upućenih izvora. Odluka bi trebala biti donesena na sutrašnjoj sjednici Nadzornog odbora Podravke. Martina Dalić na to mjesto dolazi s čvrstom podrškom premijera Andreja Plenkovića, koji joj, prema svemu sudeći, ipak nije ostao dužan nakon što se Dalić, zbog kritika o netransparentnosti odluka o restrukturiranju Agrokora, šutke povukla s dužnosti. Imenovanje će biti na godinu dana, koliko još traje mandat postojećim članovima uprave Podravke, a u veljači 2022. godine trebala bi uslijediti potvrda punog petogodišnjeg mandata. Nakon smrti Marina Pucara iz fondovske su industrije kao “prirodnog” nasljednika predlagali svog financijaša Davora Doku, lokalne su vlasti imali svoje favorite, no na kraju je očito presudio premijer, koji na čelo Podravke postavlja osobu u koju ima veliko povjerenje.

Mirovinci nisu nezadovoljni

Ni mirovinski fondovi nisu nezadovoljni zbog tog rješenja jer su i prije četiri godine, kada se imenovala sadašnja uprava, pristali na to da čelna osoba kompanije, uvjetno rečeno, bude iz državne kvote. Martina Dalić ima dobre reference u poslovnom svijetu pa mirovinskim fondovima nije bilo teško prihvatiti njezino imenovanje na čelo kompanije u kojoj su većinski vlasnici, no javno mnijenje nije joj sklono, kao uostalom ni dijelovi HDZ-a, s kojim se već jednom razišla. Energična i britka na jeziku, Dalić nije populistički tip političara. Njezin povratak neće proteći bezbolno ni za premijera Andreja Plenkovića, jer sumnje iz afere Borg, gdje se u uskom krugu dogovarala sudbina Agrokora, nisu daleka povijest s kojom premijer nema nikakve veze.

Propast Agrokora bio je golem i prvi neplanirani problem s kojim se na početku svog mandata suočio sadašnji premijer. Brza reakcija vlasti, pa i čvrsti stavovi Martine Dalić spriječili su prelijevanje krize na gospodarstvo i to će sigurno biti argument s kojim će premijer braniti svoj izbor pred mogućim kritikama. Prve zasad stižu iz lokalne zajednice, koja je osjetljiva na svako nametanje čelnih ljudi iz Zagreba. Lokalni čelnici kazali su nam da su frustrirani informacijama o Dalić koje su stigle u Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju.

– U Podravci je sigurno samo da je stalno trusno pa ne vjerujem do službene potvrde – rekao nam je jedan od njih, ističući kako je to, ako je točno, poruka lokalnom HDZ-u i županu da predsjednik Vlade na njih ne računa i da su mu nebitni.

Lokalci razočarani

– Ako je to točno, razočarani smo. To je najlošije rješenje od svih koja su se spominjala. To nije dobro ni s aspekta kompetencije, ni lokalnih interesa pa ni politike. Podravka je specifična gospodarska priča. To nije Ina, koja je svačija, to nije Janaf, koji nije ničiji. Ona je naša, podravska, narodna, ljudi ovdje žive s Podravkom i Podravka je sve u Koprivnici. I neće biti dobro bude li se ona samo sagledavala kroz fondove, kroz profit i prodaju udjela, što će se sigurno dogoditi s ovakvim rješenjem. Markulin je bio najbolji izbor. On je dečko Podravke, bio je tamo već u upravi i neusporedivo je najkompetentnija osoba od svih koji su bili ponuđeni. On je svojim znanjem i svojom pameću napravio fantastičnu karijeru u Adrisu. Uza sve dužno poštovanje, mislim da Dalić uza sve kompetencije koje ima u bankarskom sektoru ne može za deset godina svladati ono što je u stanju napraviti Markulin – rekao nam je drugi čelnik.

Još dok su imenovanja bila u povojima te je prvi put spomenuto ime Martine Dalić, parlamentarne stranke bile su kritične prema samoj činjenici da se država petlja u kadrovska rješenja kompanije. U Domovinskom pokretu nisu željeli komentirati imena koja su se spominjala kao kandidati za šefa uprave Podravke, no Stjepo Bartulica komentirao je proceduru imenovanja: – Zašto je to uopće političko imenovanje? Vlada se previše miješa u stvari koje je se ne tiču. Ispada da je Čokolino strateški proizvod... Zvonimir Troskot iz Mosta smatra da presudan kriterij za izbor sljedećeg šefa Podravke neće biti stručnost, nego bliskost s premijerom.