Liječnici o muškarcu (57) koji se zapalio: 'Ima opekline 4. stupnja po cijelom tijelu, ovakvo nešto nismo imali godinama'

Muška osoba koja se zapalila na Markovu trgu u Zagrebu vozilom hitne pomoći je prevezena te dalje zaprimljena na Klinici za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice u Draškovićevoj ulici. Dinko Vidović, predstojnik Klinike, u 12 sati dao je izjavu za medije o zdravstvenom stanju unesrećene muške osobe. Otkrio je da je pacijent 1967. godište.

"Danas oko 10 sati je hitno dovezen opečeni pacijent stradao u ovome incidentu. Unatoč promptno izvedenoj reakciji hitne pomoći i maksimalnoj pomoći svim mjerama, pacijent je zbog opsega i težine ozljeda u životnoj opasnosti. Smješten je u jedinici intenzivnog liječenja opeklinskog odjela", kazao je. Pacijent ima opekline četvrtog stupnja i opečena mu je gotovo cijela površina tijela. dodao je. "Prognoze su loše, ali dajmo čovjeku šansu da preživi. Poduzet ćemo sve što je moguće da mu pomognemo. Ovako nešto nismo imali u zadnjih nekoliko godina."

Pacijent trenutno nije pri svijesti. "Intubiran je, naravno. Moramo osigurati dišni put. Sada je najvažnije osigurati vitalne funkcije, a dalje ćemo se boriti", poručio je još Vidović, koji je zahvalio Hitnoj medicinskoj pomoći na brzoj intervenciji.

Podsjetimo, ranije je ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice dr. Davor Vagić potvrdio za Večernji list da je u Kliniku za traumatologiju zaprimljen muškarac koji se zapalio. Kako je ravnatelj potvrdio, pacijent je u bolnicu zaprimljen u jako teškom stanju i nalazi se pod mjerama intenzivnog liječenja.

Muškarac se zapalio oko 9:30, i to na Markovu trgu, nakon što se ranije polio benzinom. Muškarac je navodno u rastrojenom stanju došao pred zgradu Vlade RH na Gornjem Gradu i počeo se polijevati zapaljivom tekućinom. Dok su zaštitari došli do njega, već se zapalio. Do dolaska hitne pomoći bio je živ, ali u teškom stanju. Prebačen je u Traumatološku kliniku u Draškovićevu, gdje se liječnici bore za njegov život.

Ispred Vlade, gdje se zapalio muškarac, došao je i premijer Andrej Plenković, koji je bio vidno šokiran. Iz PU zagrebačke potvrdili su da su dobili dojavu o događaju u 9:37. Policija je trakom zatvorila prilaz, ne puštaju nikoga, ostavljen je samo mali prolaz za zaposlenike i stanare.

Savjetodavnu pomoć suicidalne i depresivne osobe mogu dobiti na više mjesta.

U sklopu KBC-a Zagreb djeluje CENTAR ZA KRIZNA STANJA I PREVENCIJU SUICIDA, gdje se može doći bez najave i uputnice između 8 i 20 sati ili nazvati telefonom 01 2376 470 od 0 do 24 sata.