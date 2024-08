VIDEO Vučić o masovnim prosvjedima u Beogradu: 'Dogodile su se stvari koje smo očekivali'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti nakon masovnih prosvjeda protiv rudarenja litija u Beogradu. Naime, prosvjednici su na skupu protiv rudarenja litija blokirali u subotu navečer željezničko čvorište u Prokopu u Beogradu te željezničku postaju u Novom Beogradu, a privremeno je bila blokirana i autocesta kroz prijestolnicu koja vodi ka Nišu i Zagrebu. Blokada autoceste prekinuta je nakon incidenta kad se jedan vozač autom zaletio u masu ozlijedivši troje prosvjednika, od kojih je jednom mladiću slomljena noga, javili su tijekom noći beogradski mediji.

"Nekoliko važnih stvari. Najprije, vezano za jučerašnji skup u Beogradu. Što se sadržanoj dijela tiče, pokušat ću što manje govoriti o tome. Moja ocjena bila bi izrazito negativna, ali ponekad šutnjom učinite uslugu i sebi, ne samo drugima. Skup je protekao u demokratskoj atmosferi, što je važno za nas. Bilo je sve onako kako treba funkcionirati u demokratskih zemljama. Međutim, kako se skup završio, dogodile su se stvari koje smo očekivali. Kada svakoga dana prijetite, onda u jednom trenutnu dođe do situacije gdje nasilje prevlada. Zauzimanje međunarodne pruge, zaustavljanje autoceste nisu bili doprinos demokraciji, već provođenje nasilja i volje manjine i terora manjine nad većinom", rekao je Vučić uvodno.

"Želio bih čestitati policiji i svim našim sigurnosnim snagama na profesionalnosti i strpljenju. Intervencija, koja je bila planirana, izvedene je bez upotrebe fizičke sile. Čestitam policajcima na tome", dodao je.

"Mi ćemo razgovarati. Ići ću razgovarati s narodom u svako mjesto. Neću raditi velike skupove. Ići ću razgovarati s onima koji drugačije misle. Ići ću razgovarati s običnim ljudima", kazao je Vučić te naglasio kako je "rješenje uvijek u razgovoru".

"Misle li ljudi u Srbiji da sam lud da napravim nešto protiv svoje zemlje i svog naroda? Mislite li to stvarno? Vi više volite zemlju nego ja? Volite više zbog čega?", upitao je Vučić te naglasio kako će čuvati prirodu.

Dotaknuo se teme sumporne kiseline te naglasio kako se ona koristi svugdje u svijetu. "Ne postoji sfera društvenog života gdje se sumporna kiselina ne koristi. Svi je koriste na svijetu. Danas je mi koristimo koliko hoćete. Nema kemijske industrije u svijetu, nema ničega bez sumporne kiseline", kaže te nastavlja: "Ja se obraćam onih 20 ili 30 posto ljudi koji su stvarno zabrinuti, želim im objasniti što nije točno. Imamo li i dalje nepoznanica? Naravno da imamo. Rekao sam da još barem dvije godine neće biti kopanja".

Novinarka je zamolila Vučića da komentira pisanje hrvatskih medija. Uz to, pitala ga je misli li da je prikladno da se susjedna zemlja "toliko raduje i priželjkuje građanski rat". "Ja sam od vladike Sergija zapamtio jednu rečenicu koju je rekao: 'Dokle god oni razapinju Vučića na križ, ja znam da on nešto dobro radi za srpski narod'. Dok sam im ja jedina tema i meta, i nitko drugi, ja sam pomalo zadovoljan. Onoga dana kada to ne budem bio, zapitat ću se gdje sam počeo griješiti toliko mnogo te više ništa za srpski narod ne radim pa me ni Hrvati ne spominju", rekao je te napomenuo kako ne govori o narodu, nego o službenim i manje službenim medijima.

Pripadnici srbijanske policije u specijalnoj opremi izbacili su iza pet ujutro iz željezničke stanice Prokop u Beogradu sudionike prosvjeda protiv najavljenog iskopavanja litija, prenijela je agencija Beta. Tijekom noći je grupa od više desetaka prosvjednika blokirala željezničku stanicu Prokop, a poslije policijske intervencije uputili su se prema Pionirskom parku. Osim stanice Prokop tijekom noći blokirali su i željezničku stanicu Novi Beograd.

Kako je u subotu najavio jedan od organizatora prosvjeda Zlatko Kokanović, blokade će trajati dok država ne usvoji zahtjev za donošenje zakona o zabrani istraživanja i iskopavanja litija. Prema njegovim riječima, blokade će od nedjelje biti organizirane na još tri do pet lokacija u gradovima širom Srbije. Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić najavio je kaznene prijave protiv onih koji su izazvali prekid međunarodnog javnog prometa i ugrozili sigurnost. Premijer Miloš Vučević izjavio je da prosvjednici žele ''ugroziti funkcioniranje normalnim ljudima'' i da je riječ o "ekolozima koji ne sade drveće već kopaju rake'' i koji ''monstruozno prijete smrću predsjedniku Vučiću''.