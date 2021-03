Markotić: Puno brže punimo intenzivnu. Povećava se broj ljudi na kisiku

Stožer Civilne zaštite održao je redovnu konferenciju za medije na kojoj je izvijestio o situaciji s koronavirusom u Hrvatskoj.

Danas je u Hrvatskoj zabilježeno još 150 novih slučajeva, a 13 osoba je preminulo. Ukupno je dosad preminulo 5786 osoba. Među jučerašnjim preminulima samo jedna osoba nema evidentirane komorbiditete, osoba u dobi od 60 godina, a prosjek preminulih je 77,8 godina. Utrošeno se 390.657 doza cjepiva. Završeno je cijepljenje za 79209 osoba.

– Tjedan prije smo imali 129 novoregistriranih, a tjedan prije toga imali smo 94 novooboljela. U ovome tjednu smo imali ukupno 6615 novih slučajeva bolesti, a tjedan prije 4566. Brojka od ovoga tjedna je za 44 posto veća nego ukupna brojka od prošloga tjedna. 273,5 je trenutna 14-dnevna incidencija – rekao je Krunoslav Capak.

HALMED je zaprimio 1896 prijava na nuspojave COVID cjepiva, dodao je.

Kazao je kako se nastavlja cijepiti po planu.

– Neke ordinacije liječnika obiteljske medicine dobiju više cjepiva nego što im treba za drugu skupinu, oni to cjepivo trebaju potrošiti na osobe mlađe životne dobi s kroničnim bolestima, a onda i na druge da cjepivo ne propadne. Kad završimo s drugom fazom, krenut ćemo s osobama mlađe životne dobi. Tu će biti i neki gospodarski elementi za koje mi epidemiolozi ne možemo odrediti prioritete – kazao je Capak i pojasnio je zašto se razlikuje cijena testiranja

– Naša kuća za zdravstveno osiguranje je odredila cijenu testiranja, to je 390 kuna za PCR test. Svatko tko dobije uputnicu da se testira, HZZO-u se naplaćuje ta cijena. Ustanove koje cijepe mogu odrediti tržišnu cijenu testiranja za one koji se sami žele cijepiti – kazao je i istaknuo da očekuju da će količine cjepiva u drugom kvartalu biti puno veće.

– Dosad smo od Moderne primili 57.600 doza i nešto manje zaostaju s planom koji su obećali za distribuciju – rekao je Capak.

Ministar Davor Božinović odgovorio je na pitanje o COVID putovnicama.

– Te potvrde su tu kako bi olakšale kretanje, to znači i brži u efikasniju kontrolu na granicama. Postoji cijeli niz pitanja o kojima se u europskim krugovima u ovom trenutku razgovara. Jasnija bi situacija trebala biti do kraja mjeseca. Radi se na pravnom dokumentu i na razmatranju svih stručnih i tehničkih detalja oko izrade potvrdi. Samo za taj dio EU je izdvojila 49 milijuna eura. Jedno oko pitanja oko kojih su neke zemlje izrazile skepsu je da u tu interoperabilnost bi trebala ući samo ona cjepiva koje je odobrila Europska komisija. Mi nismo u toj skupini zemalja. Postoje treće zemlje koje su se također cijepile cjepivima koja su odobrena na razini EU i kod njih neće biti nikakav problem – kazao je Božinović.

Kaže kako se nadaju da se neće staviti prevelika ograničenja na turistički sektor.

– Oni koji imaju PCR test sigurno bi mogli putovati i doći u željene destinacije, nama je to kao turističkoj zemlji sigurno u interesu. To bi trebalo biti dovršeno do početka lipnja, a države poput Hrvatske će učiniti sve kako bi ojačale sektor turizma do tad, a i zaštitili živote i zdravlje onih koji putuju i našeg stanovništva – dodao je.

Dr. Alemka Markotić pojasnila je kako koronavirus utječe na mlađu populaciju.

– Iako još statistika to ne pokazuje, zasad se još ne vidi da je jako pala dob, no mi primjećujemo na dnevnoj bazi da su hospitalizirani između 50-60 godina ljudi i puno brže punimo intenzivnu. To su primijetili i kolege u Splitu. U proteklih sedam do deset dana se jako povećao i broj ljudi koji su na visokom protoku kisika, ali o onih na respiratoru – kazala je Markotić.

Božinović je kazao kako nema govora o uvođenju međužupanijskih propusnica.

– Što se tiče mjera, više smo se orijentirali za ciljano gašenje epidemije u onim županijama u kojima je incidencija veća. Svi stožeri civilne zaštite moraju više posvetiti pozornosti nadzoru nad provedbom epidemioloških mjera, one su u zadnjih deset mjeseci među najmanje restriktivnim mjerama na razini EU – kazao je Božinović i istaknuo da je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja u kojima je ugostiteljski sektor otvoren.

Capak je rekao kako imaju dojava o nekoliko slučajeva osoba koje su se cijepile protiv koronavirusa, a nakon toga su se zarazili.

– Svi oni kažu da su imali blage simptome – rekao je.