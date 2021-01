Capak: Ako dobijemo naručene doze, do ljeta će se cijepiti 50 posto građana

Stožer civilne zaštite održao je redovnu konferenciju za medije o situaciji s koronavirusom na kojoj su izvijestili da je danas 230 novih slučajeva, a preminulo je 35 osoba.

– Danas imamo 230 novooboljelih od 3141 testiranih. Prije tjedan dana imali smo 361 novooboljeli od 2985 testiranih, tjedan dana prije toga 316 od 2642 testirana. Na tjednoj bazi je to pad u odnosu na prošli tjedan 14,5 posto – rekao je Krunoslav Capak i dodao kako je prosječna tjedna incidencija za Hrvatsku u prosjeku 366,4.

– Najnižu incidenciju ima Dubrovačko-neretvanska županija 173,2, a najvišu Međimurska županija 636,8 – rekao je Capak. Što se tiče broja umrlih u Europskoj uniji, na 20. smo mjestu.

– Do jučer navečer cijepljeno je 29.746 osoba. U Sisačko-moslavačkoj županiji je to 3100. U zdravstvu je ukupno procijepljeno gotovo 13.000 djelatnika, u Domovima još 15.000 – kaže Capak.

Ministar Vili Beroš kazao je kako bilježimo pozitivne epidemiološke trendove i da pada broj hospitaliziranih, no da ne smijemo ugroziti taj trend zbog trećeg vala koji se događa u mnogim zemljama.

– Ohrabrujuće je da u drugim centrima s COVID bolesnicima ima pad bolesnih, pad onih na respiratoru, time očekujemo pad smrtnosti. Dobre vijesti su da je još u petak sveučilište u Teksasu Galveston pokazao da Pfizerovo cjepivo djeluje na nove mutante, a druga dobra vijest je od Moderne. Nakon četiri mjeseci antitijela u krvi su i dalje u visokoj razini. Kod nas informacije među ljudima koji su preboljeli govore o 8 mjeseci imuniteta. Ako se vratimo na cjepiva, za očekivati je da su istraživanja relevantna za oba cjepiva. Prema AstraZeneci bi se imunitet i nakon njihovog cjepiva trebao održavati i do godine dana, možda i više. Strpimo se još dok je hladno, da se onda u proljeće i ljeto vratimo normalnijem životu – rekla je pak dr. Alemka Markotić.

Granice se još neće otvarati.

– Okruženje u Europi trenutačno nije dobro, pojavili su se novi sojevi virusa. Ne razmatramo nikakvo olakšavanje trenutno važećih graničnih procedura – rekao je Davor Božinović.

Božinović je rekao kako se o restrikcijama onima koji se neće cijepiti ne vode razgovori.

– Vidjet ćemo kako će se to riješiti unutar EU. Tu imate dva pristupa, unutarnji i vanjski. Moguće je da se to dogodi na razini europske unije pa i šire. Neke zrakoplovne kompanije su najavile da će to postaviti kao uvjet za prodaju karata – rekao je Božinović.

Na konferenciji je rečeno i kako se ne razgovara o odgodi početka nastave.

– Početak i organizacija nastave u školama nikad nije bila odluka Nacionalnog stožera. U tijeku je sastanak ministra Fuchsa s predstavnicima Grada Zagreba. Vode se razgovori. Izvjesno je da iz objektivnih razloga će poseban izazov biti organizacija nastave na područjima pogođenima potresom. Ovaj tjedan će biti i sastanak sa županima. Možda će se to pitanje riješiti centralizirano, a postoji mogućnost i da bude decentralizirana preporuka. I kodove odluke postoje argumenti za i protiv, vidjet ćemo koji će prevagnuti. Epidemiološka situacija još nije stabilna u mjeri da bi nam dopustila preveliko opuštanje – rekao je Božinović.

Capak je rekao i kako sutra stiže 3.600 od 4.000 planiranih doza Moderninog cjepiva te da dio ide u Sisačko-moslavačku županiju, a dio žurnim službama.

Ako se registrira AstraZeneca i ako dobijemo određene doze, do ljeta će se cijepiti 50 posto građana, kazao je Capak.

