USKOK se oglasio oko akcije Grota u kojoj je uhićeno 12 osoba: Drogu dovlačili iz BiH, dilali i u Njemačkoj

USKOK se oglasio oko zločinačke organizacije koja je uhićena u listopadu još prošle godine u zajedničkoj akciji Grota.

Podsjetimo, cijela akcija policije trajala je oko godinu dana, a radi se o devet hrvatskih i troje državljana Bosne i Hercegovine kojeg je policija sumnjičila za krijumčarenje droge iz BiH u Hrvatsku. Nakon provedene istrage, USKOK je objavio kako je podignuta optužnica pred Županijskim sudom u Rijeci.

Naime, prvookrivljenog se sumnjiči da je od 2020. do 15. listopada 2021. godine na području Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine te Njemačke nabavljao drogu na narkotržištu u BiH i Srbiji, dok je drugih 10 okrivljenih organiziralo prijevoz, izvoz, uvoz, predaju, skladištenje i prodaju robe.

Glavni okrivljeni diler nakon što bi nabavio drogu, prevozio ju je do Hrvatske osobno, ili putem druga dva okrivljena. Ostatak organizacije bavio se logistikom i tehnikom, kao i distribucijom te prodajom na ilegalnom tržištu.

Kako javlja USKOK, prilikom uhićenja zaplijenjeno je više od 16 kila heroina, 1 kila i 250 grama amfetamina te oko kilogram marihuane.

Nakon što bi ostali prodali dobivenu drogu, novac bi predavali prvookrivljenom ili osobno, ili putem dva okrivljena vozača autobusa koji bi taj novac dostavljali u Sarajevo.

''Na opisani način, preprodajom većih količina heroina, amfetamina i marihuane okrivljenici su stekli protupravnu materijalnu korist i to I. okr. najmanje 80.420 eura, 870 kuna i 100 američkih dolara, II. okr. najmanje 38.880 kuna i 3.690 eura, IV. i V. okr. najmanje 6.600 kuna, a V. okr. sama i 7.400 kuna, VI. okr. najmanje 292.100 kuna, 74.815 eura, 60 američkih dolara i 20 švicarskih franaka, VII. i VIII. okr. najmanje 3.620 kuna, XI. okr. najmanje 17.000 eura, dok su III., IX. i X. okr. stekli zasad neutvrđen iznos protupravne koristi.

Također su II. i XII. okr., od 17. do 27. prosinca 2020., u Vrsaru, samostalno i po prethodnom dogovoru, nudili 500 grama kokaina na prodaju za 25.000 eura, no do realizacije kupoprodaje nije došlo'', izvještava USKOK.

Svih 12 okrivljenih su u istražnom zatvoru, dok se produljenje istog tražilo za njih desetero.

>> VIDEO Sanader oslobođen optužbi za aferu Hypo