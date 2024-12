USKOK odbacio kaznenu prijavu Mirele Alerić Puklin protiv Zlate Hrvoj Šipek te Todorićevu i Sinčićevu

Kaznene prijave koje su Mirela Alerić Puklin, Ivica Todorić i Ivan Vilibor Sinčić podnijeli protiv više osoba u slučaju Agrokor, odbačene su, priopćio je USKOK te zatim pojasnio i zašto. Mirela Alerić Puklin, bivša zamjenica zagrebačkog ŽDO-a, kazneno je prijavila Zlatu Hrvoj Šipek, bivšu glavnu državnu odvjetnicu i svoju tadašnju šeficu, a prijavila ju jer je vještačenje u spisu Agrokor radio Ismet Kamal. - Budući da nije utvrđeno da bi radnjama prijavljene osobe bila ostvarena obilježja navedenih kaznenih djela, kao niti drugih kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti, kaznena prijava je odbačena - šturo je priopćio USKOK.

Osim te kaznene prijave, odbačena je i kaznena prijava koju je Ivica Todorić podnio protiv Sani Ljubičić, Danijele Paić, Ivana Glavića, Mirele Alerić Puklin i Zlate Hrvoj Šipek zbog kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti i zločinačkog udruženja. U tom slučaju, kaže USKOK nakon Todorića istovjetnu prijavu podnio je i Ivan Vilibor Sinčić, pa je USKOK kako kažu, "proveo opsežne izvide u okviru kojih je izvršio uvid u spis i analizirao cjelokupnu relevantnu dokumentaciju"

- Budući da provedenim izvidima nije utvrđena osnovana sumnja da bi prijavljene osobe počinile navedena kaznena djela, kao ni druga kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti, kaznene prijave su odbačene - naveo je i u ovom slučaju USKOK.

Sani Ljubičić bila je zagrebačka županijska državna odvjetnica koja je radila istragu u slučaju Agrokor, a sada je delegirana europska tužiteljica dok su Daniela Paić, Ivan Glavić i Mirela Alerić Puklin bili tužitelji koji su radili na tom spisu. Koji je postao legendaran zbog financijsko- knjigovodstvenog vještačenja koje je plaćeno preko milijun eura, a čije izdvajanje je obrana tražila od početka. Vještačenje je prvo bilo proglašeno zakonitom, pa onda nezakonitom dokazom, a obrane su tvrdile da su tužitelji predvođeni glavnom državnom odvjetnicom moguće počinili i kazneno djelo kada su angažirali KPMG da izradi to vještačenje, iako je KPMG prethodno radio i za Todorića i u izvanrednu upravu. Zbog toga vještačenja i Alerić Puklin i Todorić i Sinčić su podnijeli kaznene prijave, koje su sada odbačene pa je valjda barem taj dio priče oko vještačenja sada postao prošlost. Inače trenutačno se izrađuje novo vještačenje, a tužiteljstvo je nedavno tražilo dodatni rok od suda za njegovu izradu, jer im rok od godinu dana ističe i siječnju, a vještačenje nije gotovo. Sud o zahtjevu tužiteljstva, koliko je poznato još nije odlučio, no vjerojatno će im odobriti dodatni rok.

Zakonski rok za doradu optužnice može biti godinu dana, a ako se u tom roku ne napravi sve što je sud naložio da se treba napraviti, tužiteljstvo, mjesec dana prije isteka zadanog roka, može tražiti produljenje. No to produljenje ne smije biti duže od roka koji im je ranije dan.

Kako tužiteljstvu rok za doradu optužnice ističe u siječnju 2025., sredinom prosinca su zatražili produljenje tog roka. Oni su u siječnju povukli optužnicu na doradu nakon što im je Vrhovni sud odbio Zahtjev za zaštitu zakonitosti (ZZZ). Taj su zahtjev uložili na odluku optužnog vijeća da se financijsko-knjigovodstveno vještačenje izdvoji iz spisa kao nezakonit dokaz. Tu odluku optužnog vijeća je kasnije potvrdio i Visoki kazneni sud (VKS) i to sudsko vijeće kojim je tada presjedao Ivan Turudić, u vrijeme te odluke sudac VKS-a, a danas glavni državni odvjetnik. Spomenuto vještačenje obrani je bilo sporno od početka te su tvrdili da je riječ o sukobu interesa budući da je KPMG koji ga je izrađivao ranije radio i za Agrokor i za izvanrednu upravu. Uz to ispostavilo se da je i je Ismet Kamal, koji je nalaz potpisao, zapravo uopće nije vještak. Bilo kako bilo, vještačenje koje je plaćeno nešto više od milijun eura je nakon sudskih pripetavanja izdvojeno iz spisa, pa je DORH trebao izabrati novog vještaka. U lipnju je odlučeno da će će novo knjigovodstveno - financijsko vještačenje biti povjereno timu austrijskih stručnjaka na čelu kojega je mag. Karl Hengstberger, austrijski sudski vještak za računovodstvo. Cijena tog vještačenja, prema sklopljenom ugovoru iznosit će 650.000 eura bez PDV-a, koji će se, kako je prije pola godine pojasnio ŽDO, prema ugovorenim odredbama platiti u Hrvatskoj. Kada je ta odluka donesena, moglo se pretpostaviti da su male šanse da se novo vještačenje izradi u svega nekoliko mjeseci, jer je izrada starog trajala dulje od godinu dana.

Istraga u aferi Agrokor, u kojoj se Ivica Todorić i još 14 osoba terete da su Agrokor oštetili za oko 1,1 milijardu kuna počela je u listopadu 2017. Optužnica je prvi put podignuta u rujnu 2020., na doradu je, isto tako prvi put, povučena u rujnu 2021., ponovo je podignuta u lipnju 2022., da bi u siječnju 2024. ponovo bila povučena. S obzirom na trenutačni razvoj situacije, nije realno očekivati da sud o optužnici odlučuje tako skoro, što znači da će proteći još podosta vremena dok se ne bude znalo hoće li svi sadašnji optuženici biti i optuženici u popravljenoj optuženici.

Mirela Alerić Puklin je bila jedna od tužiteljica u slučaju Agrokor i barem formalni razlog što je optužnica u rujnu 2021. bila prvi put povučena. Tada je bila uhićena zbog sumnje da je neke podatke iz istrage(a) oko Agrokora, preko supruga, dojavljivala Piroški Canjugi. Ta priča je na koncu završila podizanjem optužnice protiv Mirele Alerić Puklin i njezina supruga Gorana Puklina te Piruške Canjuge i njezina supruga Zlatka Canjuge. Optužnicu je USKOK podigao u lipnju 2023., no koliko je poznato nije potvrđena. Inače, Piruška Canjuga, je baš kao i Todorić u veljači 2023. i pravomoćno oslobođena optužbi u aferi Mali Agrokor. Afera Agrokor ima još nekoliko sudskih krakova, odnosno aferu Mjenice, u kojima su optužnice također bile vraćane na doradu, obustavljene, ponovo podizane.... U nekim od tih postupaka suđenja traju u tišini, a kada se svemu tome doda i da Todorić čeka odluku Arbitražnog suda u Washingtonu, očito je da će se naše pravosuđe još godinama baviti aferom Agrokor. Što je porazno jer osam godina od pokretanja istrage još smo daleko od potvrđivanja optužnice, a kamoli od pravomoćne presude.

