Uroš i Radiša Blažić proglašeni krivima za masovno ubojstvo u Srbiji

Uroš i Radiša Blažić proglašeni su krivima za ubojstvo devet i ranjavanje 12 osoba u selima Dubona i Malo Orašje u Srbiji, 4. svibnja prošle godine, navodi Nova.rs. Zločin u tim selima uslijedio je samo dan nakon što je 3. svibnja u beogradskoj osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" učenik iz očeva pištolja usmrtio devetero školskih kolega i zaštitara škole te ranio još petero učenika i nastavnicu. Ta dva zločina, nezapamćena u novijoj povijesti Srbije, potaknula su val višemjesečnih prosvjeda "Srbija protiv nasilja" i izvela na ulice stotine tisuća ljudi koji su tražili društvenu i institucionalnu odgovornost, dok ih je vlast optuživala da "lešinare tragedijama".

Uroš Blažić, optužen za masovno ubojstvo devetero mladih, rekao je ranije da nije imao motiv, objašnjavajući svoje stanje "poremećenošću". "Motiv nemam. To je neka poremećenost. Neko zlo. Meni u tom momentu.. kao da nisam bio ta osoba", rekao je Blažić, ustvrdivši da je "cijeli život glumio, pravio žrtvu od sebe, umišljao da me nitko ne voli, da me svi mrze, a ti mladi ljudi su mi htjeli pomoći".

"Odbio sam prihvatiti krivnju, žao mi je što nisam ovo rekao odmah, nego tek sad. Odgovoran sam i kriv sam samo ja... Moja sudbina je u vašim rukama, želim najstrožu kaznu.... Ja sam svjestan da sam mrtav čovjek“, dodao je Blažić. "Mislim da je za ovo što sam ja počinio trebalo biti po kratkom postupku. Žao mi je što ne živimo u nekim starijim vremenima, da to bude smrtna kazna. Vjerujte mi, ne bih 'A' rekao", izjavio je pred sudom Blažić.

Tužitelj Ivan Konatar zatražio je maksimalnu kaznu od 20 godina za Blažića, istaknuvši da ne postoje olakotne okolnosti. "Nema adekvatne kazne za ovakav zločin... Ovo je akt osobe koja nije mogla napraviti ništa korisno i pozitivno za ovo društvo. Krivio je sve druge, samo ne sebe, pokušao je od sebe napraviti žrtvu", citirali su tužitelja beogradski mediji. Tužitelj je završio zahtjevom za maksimalnom kaznom zatvora u trajanju od 20 godina, uz objedinjenu kaznu od 20 godina i za njegova oca Radišu Blažića, kojemu se stavlja na teret da je u kući skladištio oružje i streljivo i tako, iako nije počinitelj, neizravno stvorio uvjete sinu da počini masovno ubojstvo.

