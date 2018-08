Upozorenje za cijelu Hrvatsku: Grmljavinska nevremena, moguće velike štete i poplave

Meteoalarm je izdao žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena koje bi moglo zahvatiti gotovo cijelu Hrvatsku, a najgore će biti u splitskoj regiji za koju su najavljena jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu.

– Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu – upozorava Meteoalarm.

Upozorenja nema jedino za dubrovačku regiju gdje se očekuje sunčano vrijeme s temperaturama do 32 stupnja Celzijeva.

Foto: Screenshot

Kako najavljuje Državni hidrometeorološki zavod, u većini Hrvatske danas će biti promjenjivo i manje vruće. Kiše i grmljavine mjestimice će biti već u od jutra na sjevernom Jadranu, u zapadnim kopnenim te osobito gorskim krajevima, od sredine dana i drugdje.

Pljuskovi mogu biti i izraženiji praćeni prolazno pojačanim vjetrom. Najviše sunčanog vremena bit će na istoku i osobito krajnjem jugu. Slab do umjeren jugozapadni vjetar, na Jadranu i jugo, poslijepodne će okrenuti na sjeverozapadnjak, mjestimice s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 26 do 31°C, na istoku i jugu malo viša.

Sutra će pak biti promjenljivo uz mjestimičnu kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, još tijekom noći u zapadnijim područjima, do sredine dana na istoku i u gorju, a u Dalmaciji i poslijepodne. Sa zapada postupno razvedravanje sredinom dana.

Vjetar na kopnu uglavnom slab sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebita s jakim i olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, a na Jadranu od 18 na sjevernom do 25°C na južnom dijelu. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30°C.