Upozorenje prvog stupnja: U Hrvatskoj moguća tuča i jaki udari vjetra

Estofex, europski sustav za upozorenja na oluje, izdao je upozorenje prvog stupnja za južne Alpe i sjeverni Balkan.

Upozorenje razine jedan odnosi se na veliku tuču i jake udare vjetra koji bi mogli pogoditi to područje.

- Najavljena je velika tuča te jaki udari vjetra uz nevrijeme koje će se tijekom večeri i u noći kretati prema jugoistoku - stoji u upozorenju.

Podsjetimo, Civilna zaštita objavila je u četvrtak da je u srijedu jako nevrijeme praćeno vjetrom, kišom i tučom pogodilo čak šest županija u popodnevnim i večernjim satima te da su u tijeku procjene šteta i sanacija oštećene infrastrukture.

Olujno nevrijeme pogodilo je Varaždinsku županiju s tučom veličine "lješnjaka do jajeta", a zabilježena je znatna šteta na objektima i vozilima, posebice na plastenicima i poljoprivrednim kulturama te drugoj imovini. Bez struje su bili građani Vinice, Vinica Brega, Gornje Voće i okolnih mjesta, a zabilježeno je tek nekoliko dojava o padu grana na prometnice.

U Krapinsko-zagorskoj županiji nevrijeme je oštetilo osobne automobile, krovove obiteljskih kuća i gospodarskih objekata. Županijski centar 112 zaprimio je desetak poziva u pomoć za pokrivanjem obiteljskih kuća te dva vezana za oštećenje osobnih automobila, a na terenu je bilo 50 vatrogasaca sa 17 vozila. U Međimurskoj županiji tuča je mjestimice bila veličine oraha te je padala u više gradova, ali nije bilo dojava o značajnijim štetama na objektima ili vozilima. U Sisačko-moslavačkoj županiji nevrijeme je uzrokovalo i požar krova na kući, a oštetilo je krovište na tri kuće te odnijelo lim ili oštetilo crijep s pet gospodarskih objekata.

Županijski vatrogasci do sada su već sanirali većinu štete te nastavljaju sa sanacijama. Nevrijeme u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji bilo je bez tuče, a zaprimljene su četiri dojave. Uslijed nevremena stablo se srušilo na električne vodove u naselju Gornje Plavnice, na županijsku cestu u Suhaju nanesen je mulj koji je već saniran, a 785 korisnika električne mreže na području općine Đulovac i grada Daruvara imalo je poremećaje sa strujom, no kvar je otklonjen do 23,30 sati.