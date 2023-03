Orban opet upozorava: Mogućnost novog svjetskog rata sada je realna opasnost

Rizik od još jednog svjetskog rata prilično je opipljiv i to nije pretjerivanje, rekao je u petak mađarski premijer Viktor Orban za radio Kossuth. Budući da Europska unija nastavlja raspravljati o slanju trupa u Ukrajinu, to bi moglo dovesti do izravnog sukoba s Rusijom, upozorio je, javlja TASS. Prema Orbanu, Zapad šalje sve jače oružje za nastavak neprijateljstava protiv Rusije, stoga scenarij novog svjetskog rata "više nije neko književno pretjerivanje". "Sada je to realna opasnost", naglasio je mađarski premijer.

"Europski čelnici već razmatraju mogu li zemlje EU poslati neke snage mirovnog tipa u Ukrajinu]", rekao je Orban. “Ovo bi bilo prelaženje druge granice”, zaključio je.

Podsjetimo, Orban je već prije upozoravao na mogućnost novog svjetskog rata. Nedavno je također kazao na državnom radiju Kossuth kako raste vjerojatnost da će se rat u Ukrajini pretvoriti u globalni sukob. Mađarski čelnik je tijekom intervjua oštro kritizirao zapadne lidere i optužio ukrajinske saveznike za promicanje sukoba zbog gospodarskih interesa.

Poručio je kako "svijet nikada nije bio tako blizu" da se "lokalni rat" pretvori u "svjetski rat". "Vjerojatnost za to raste iz dana u dan", dodao je. Orban predviđa da bi ukrajinski saveznici mogli poslati trupe kako bi pomogli Kijevu, iako nije pružio nikakve dokaze za tu tvrdnju, pisao je Politico.

Mađarski parlament izglasao je u ponedjeljak zakon kojim se odobrava ulazak Finske u NATO, nakon što njezin zahtjev za članstvo prihvati svih 30 članica saveza. Finska i Švedska su zatražile ulazak u NATO prošle godine kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu, no proces su zakočile Turska i Mađarska. Iako je finski zahtjev sada prihvaćen, švedski je i dalje na čekanju u mađarskom parlamentu.

Turski predsjednik Tayyip Erdogan je prošli tjedan rekao da će turski parlament početi s postupkom ratifikacije finskog članstva, no zahtjev Švedske i dalje će stajati na mrtvom mjestu. Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg uporno je pozivao Tursku i Mađarsku da ratificiraju oba članstva.

Još nije poznato kada će mađarski parlament glasati o članstvu Švedske. Stranka Fidesz premijera Viktora Orbana najavila je da će podržati ratifikaciju, ali prošli tjedan zastupnik Fidesza Csaba Hende rekao je da će Švedska ipak morati više raditi na rješavanju zabrinutosti koje imaju neki od njegovih kolega parlamentaraca.

Mađarski proces ratifikacije bio je u zastoju u parlamentu od srpnja, a u veljači je Orban optužio Finsku i Švedsku za širenje "otvorenih laži" o demokraciji i vladavini prava u Mađarskoj.

