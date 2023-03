Kreće velika kampanja regrutacije u Rusiji: Planiraju na bojišnicu poslati 400.000 novih vojnika?

Za pobjedu protiv tiranije "potrebno je veće jedinstvo", rekao je Volodimir Zelenski u svom večernjem obraćanju. U svom posljednjem izvješću, ukrajinski čelnik rekao je da je sudjelovao na globalnom summitu za demokraciju na poziv predsjednika Joea Bidena.

Video: Ruska zlatna mladež na frontu: Šalju u Ukrajinu i sinove moćnika, ali daleko od prve linije

Tijek događaja:

7:54 - Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva izvijestilo je, pozivajući se na ruske medije, da se vlasti pripremaju pokrenuti veliku kampanju regrutiranja s ciljem prijavljivanja 400.000 novih vojnika za borbu u Ukrajini.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 March 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/U2ty7b1e7h



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/QweoSriH6U