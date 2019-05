Uplakani splitski iznajmljivači: Kakvi je to 'cosy modern apartment', a 'without water'?

Mali iznajmljivači iz Splita danas su na rubu suza. Turisti dolaze u svoje rezervirane apartmane, a u njima tragedija. Nema vode!

– Ma lako za nas domaće šta nema vode, mi ćemo se nekako snaći, ali dolaze nam gosti u apartman iza dva popodne... Ljudi bi se sigurno tili otuširat iza puta... Kako ćemo njima objasnit da nema vode, a nitko ne zna kad će popravit kvar? Dat će nam negativnu recenziju i onda smo gotovi – negoduje novinarki Slobodne Dalmacije uznemirena iznajmljivačica iz Plinarske ulice koja strahuje da će problem s cijevi uništiti turističku sezonu.

– Kakvi je to "cosy modern aparment in the center", a "without water" – dodala je uzrujana žena.

Istu bitku vode i stotine drugih malih iznajmljivača koji od jutros guglaju kako se na engleskom kaže da je pukla glavna cijev i da su radnici na terenu, ali da se ne zna kad će doći voda.