Poplavljeno središte Splita, mnoga kućanstva bez pitke vode: 'Kvar će potrajati satima!'

Jutro u Splitu nije započelo najbolje. Oko 9 sati iznad škole Marjan u splitskom Varošu pukla je vodovodna cijev, što je prouzročilo slijevanje velikih količina vode prema centru grada sve do Hrvatskog narodnog kazališta.

Trvrtka Vodovod i kanalizacija objavila je na službenoj Facebook stranici da je započeto otkopavanje cijevi i sanacija kvara. Zatvoren je glavni vod, a i ostali priključni vodovi.

Prema informacijama iz Vodovoda i kanalizacije, radi se o kvaru na cjevovodu većeg profila koji iz Ravnih Njiva napaja vodospremu Marjan i opskrbljuje širi dio područja Splita ispod Marjana.

Da u pitanju nije lak posao najbolje govori podatak da su djelatnici VIK-a ventile morali zatvarati u šahtama u kojima je bila velika količina vode, pa se prije samog zatvaranja ventila iz svakog šahta morala 'išekati' voda da bi radnici uopće mogli ući, javlja Slobodna Dalmacija.

Na terenu je policija, postrojbe Vodovoda i kanalizacije te pripadnici DVD-a Split te JVP Grada Splita, prenosi 24sata.

Nekoliko kućanstva ostalo je bez pitke vode kako bi se što prije sanirao kvar, a voda opasno prijeti prodiranju u stanove, podrume i poslovne prostore.

– U ovom trenutku ne možemo znati koliko je stanovnika ostalo bez pitke vode. Čim dođemo do kvara, zatvorit ćemo vodu i u prvom trenutku veći dio Splita bit će bez vode. Stoga ćemo manipulacijom ventila alternativnim pravcima osigurati da što manje stanovnika bude bez vode tijekom sanacije kvara. Oni koji budu bez vode to će stanje morati trpjeti zasigurno nekoliko sati dok se kvar ne otkloni. To će zasigurno biti područje od Starog rodilišta prema marjanskom tunelu i Vidilici – rekao je za Slobodnu Dalmaciju Ivica Perić, tehnički direktor Vodovoda i kanalizacije.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

– Ovio su stvari koje se ne događaju tako često i do njih može doći zbog slijevanja tla, starosti cijevi ili prometa koji se odvija iznad cijevi. Cisterne s pitkom vodom već su poslane na teren i bit će raspoređene po okolnom području – zaključio je Perić.