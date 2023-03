Upaljen žuti alarm za veći dio zemlje, u nedjelju sunčano, ali puno hladnije...

Vrijeme u subotu na istoku zemlje bit će promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, osobito prijepodne. Puhat će povremeno umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 8 °C, a najviša dnevna između 9 i 11 °C, javlja HRT. Slične temperature bit će i u središnjoj Hrvatskoj gdje bi ujutro moglo biti i kiše. Više sunca bit će sredinom dana i poslijepodne. Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano i uglavnom suho.

U gorskim krajevima bit će promjenjivo, ponegdje uz kišu, pa i u obliku lokalnih pljuskova, a u najvišem gorju može pasti i malo snijega. Prijepodne vjetar većinom slab sjeverozapadi, a poslijepodne će zapuhati bura koja će jačati pa će navečer biti jaka do olujna. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 6 °C, na moru između 8 i 11 °C. Najviša dnevna između 9 i 11 °C, uz obalu između 14 i 16 °C.

U Dalmaciji se očekuje promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice su mogući kiša, osobito prijepodne. Poslijepodne će zapuhati umjerena i jaka bura pri čemu će more biti umjereno valovito i valovito. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 10 °C, uz obalu između 10 i 13 °C, a najviša dnevna uglavnom od 15 do 17 °C. Na jugu Hrvatske podjednaka temperatura zraka, uz promjenjivu naoblaku i povremeno kišu, mjestimice i u obliku lokalnih pljuskova. Zapuhat će umjerena i jaka bura, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak."

DHMZ je za sutra od podneva izdao narančasti meteoalarm za Velebitski kanal te Kvarner i Kvarnerić gdje se očekuju udari bure do 110 kilometara na sat. Budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. "Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti", javljaju. U Osječkoj, Zagrebačkoj, Riječkoj,Kninskoj regiji te sjevernoj Dalmaciji te zapadnoj obali Istre izdan je žuti alarm zbog potencijalnog opasnog vremena i jakog vjetra. U nedjelju će diljem zemlje biti pretežno sunčano, iako će biti svježije uz mogući mraz.

