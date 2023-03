Vakula najavio kakvo nas vrijeme očekuje: 'Za pospanost idućih dana možemo okriviti južinu'

Gotovo svakodnevno ćemo barem ponegdje imati kiše, ali uglavnom u malim količinama - brojčano podjednakim ili čak manjim od broja sunčanih sati u većini mjesta i dana. Osim vjerojatno na riječkom području, gdje će kiše ipak biti češće i više, a u petak je velika vjerojatnost za pljuskove na cijelom Jadranu. Možda čak dovoljno obilnim za upozorenje, a do tada će ono postojati zbog često jakog juga, na kopnu jugozapadnjaka, prognozirao je za HRT poznati meteorolog Zoran Vakula vrijeme koje Hrvatsku očekuje idućih dana.

''Za pospanost, razdražljivost i nevoljnost sljedećih dana možemo okriviti južinu i iznadprosječnu toplinu. One će pridonijeti mogućem "proljetnom umoru" - u ovo doba godine mnogima znanom nakon hladne zime. No, budući da prošla zima i nije bila odviše hladna, možda će biti brža i lakša prilagodba na ovo proljetno razmjerno toplo i vjetrovito te promjenjivo vrijeme. I dok će kod nas biti proljetni ugođaj, tijekom srijede će u dijelu zapadne Europe biti mnogobojnih upozorenja zbog vjetra, kiše, hladnoće, u Velikoj Britaniji i zemljama Beneluksa čak i snijega'', dodao je.

Idućih dana promjenjivo

Ove srijede u Slavoniji, Baranji i Srijemu tako se očekuje promjenjiva naoblaka uz koju će biti dosta sunčanih razdoblja, ali može pasti i malo kiše - znatno manje nego u noći na utorak i utorak ujutro. Zapuhat će umjeren, u gorju i jak jugozapadnjak pa će temperatura od ujutro najnižih 6, 7 °C poslijepodne porasti do najviših 15 ili čak 17 °C.

Iznadprosječno toplo u srijedu bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz također nadmetanje vedrine, sunca i oblaka, iz kojih je moguća gdjekoja kišna kap, uglavnom u gorju, najavio je Vakula. Vjetar prijepodne još većinom slab, zatim umjeren, mjestimice i jak jugozapadni, koji će vrlo vjerojatno olujne udare imati na vrhovima Medvednice i Ivanščice, možda i Samoborskog gorja.

Nešto jači jugozapadnjak mogao bi puhati u višim dijelovima Gorskog kotara i Like, dok će poslijepodne puhati i jugo na sjevernom Jadranu. Uz umjereno do znatno oblačno i razmjerno toplo vrijeme u većini će mjesta povremeno padati kiša, i to uglavnom u malim količinama.

U Dalmaciji također bi mogla pasti kiša. Uz sunčana razdoblja i promjenjivu naoblaku te najprije slabo do umjereno jugo, poslijepodne ponegdje i jako, s olujnim udarima, temperatura zraka ujutro će biti od 5 do 9 °C, uz more od 9 do 12 °C, a poslijepodne od 14 do 17 °C. Podjednako razmjerno toplo i vjetrovito i na jugu Hrvatske, gdje će uz jačanje juga more poslijepodne biti umjereno valovito, često i valovito.

Sljedećih dana još toplije, premda i dalje razmjerno vjetrovito, u većini kopnenog područja ponajviše u četvrtak, uz jake, ponegdje i olujne udare jugozapadnjaka. I pritom promjenjiva naoblaka iz koje će povremene mjestimične kiše biti najčešće u gorju, unutrašnjosti Dalmacije i Istre, te na Jadranu, gdje je u petak velika vjerojatnost i za lokalno obilnije pljuskove s grmljavinom. Uz pretežno jugo i južni vjetar, većinom u četvrtak gdjekad i olujno, temperatura zraka bit će viša od prosječne za drugi tjedan ožujka, prognozirao je Zoran Vakula.

