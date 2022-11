Upaljen crveni meteoalarm za jednu regiju, sutra temperature osjetno niže, moguć i snijeg

Prevladavat će oblačno uz povremenu kišu, već ujutro na Jadranu i uz njega, a od sredine dana i u ostatku zemlje, prognoza je državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za subotu. Za danas i sutra upaljen je crveni meteoalarm za područje Velebitskog kanala zbog vrlo jake, mjestimice olujne bure.

Poslijepodne i navečer u Dalmaciji ponegdje obilna oborina, lokalno praćena grmljavinom. U gorju će u noći uz zahladnjenje kiša prijeći u snijeg, a susnježice može biti i u nizinama na zapadu zemlje.

Vjetar ujutro slab, pa će mjestimice biti magle, a potom do umjeren sjeveroistočni. Umjereno, mjestimice i jako jugo popodne će na sjevernom Jadranu i u sjevernoj Dalmaciji okrenuti na buru, podno Velebita s olujnim udarima, a na krajnjem jugu na jak do olujan južni i jugozapadni vjetar.

Najviša temperatura od 7 do 11 na kopnu te između 14 i 19 Celzijevih stupnjeva duž obale.

Foto: DHMZ

U kontinentalnoj Hrvatskoj sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu, u gorskim predjelima uz snijeg i susnježicu, kojih će mjestimice biti i u nizinama zapadne i dijela središnje Hrvatske. Na Jadranu će u provom dijelu dana biti kiše, u Dalmaciji i lokalnih pljuskova i grmljavine, od sredine dana očekuje se prestanak oborina i djelomično razvedravanje.

U kopnenim predjelima bit će sjeverca i sjeveroistočnjaka umjerene jačine. Duž većeg dijela obale puhat će umjerena i jaka bura, na jugu zapadnjak i jugozapadnjak umjerene jačine, prognozira meteo-info.

Jutro će biti hladnije nego prethodnih dana, na kopnu od -3 °C u gorju do 5 °C u nizinskom dijelu unutrašnjosti, na moru između 8 i 12 °C, na jugu od 14 do 16 °C. Danju se na kopnu očekuje između 1 i 5 °C, na većem dijelu Jadrana temperature će biti od 10 do 16 °C, a na krajnjem jugu do 18 °C.

Foto: DHMZ