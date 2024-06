UNESCO upozorava da bi AI mogao poticati antisemitizam nijekanjem Holokausta

UNESCO, organizacija Ujedinjenih naroda za kulturu, upozorila je na nijekanje Holokausta i falisifikacije povijesti od strane umjetne inteligencije (AI). U izvješću zajednički objavljenom sa Svjetskim židovskim kongresom, UNESCO kaže da bi povijesno tumačenje Holokausta moglo biti izobličeno, kao i to da bi to dovelo do porasta antisemitizma ako se etički principi na kojima će počivati korištenje umjetne inteligencije ne sprovedu na međunarodnoj razini.

Generativna umjetna inteligencija, poput chatbota ChatGPT-ja, temelji se na internetskim podacima, sadržaju koji može odvesti na krivi trag i u kojemu je prisutna ljudska pristranost. To bi također moglo dovesti do pogrešnog navođenja informacija o određenim događajima i pojačavanja predrasuda, navodi se u izvješću.

Zbog manjka nadgledanja i moderacije AI programera, alati generativnog AI-ja mogli bi se trenirati na temelju podataka s internetskih stranica koje niječu Holokaust. Dodatno, AI omogućava da maliciozni akteri falsificiraju sadržaj poput svjedočanstava svjedoka i povijesnih dokumenata o Holokaustu. Lažne fotografije i audiosadržaj koji stvori generativni AI posebno su uvjerljivi mladim ljudima koji se s takvim sadržajem mogu susresti na platformama društvenih medija. Generativni AI modeli također imaju sklonost izmišljanju događaja i povijesnih fenomena ako nemaju dostatan pristup podacima.

"Ako dopustimo da se razvodne stravične činjenice o Holokaustu, da se izobliče ili falsificiraju putem neodgovornog korištenja AI-ja, riskiramo eksplozivno širenje antisemitizma i postupno smanjenje našeg razumijevanja uzroka i posljedica tih zvjerstava", rekla je glavna direktorica UNESCO-a Audrey Azoulay. Primjena UNESCO-ovih preporuka po pitanju etičnosti umjetne inteligencije hitno je potrebna kako bi "mlađe generacije odrasle s činjenicama, a ne lažima", rekla je.