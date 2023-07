Umro ubojica Ivane Hodak: Ubio ju je na kućnom pragu

Oko 6 sati u petak, umro je Mladen Šlogar (75), ubojica kćeri jedinice bivše ministrice Ljerke Mintas Hodak i odvjetnika Zvonimira Hodaka, Ivana Hodak. Šlogar je umro prirodnom smrću u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu, javlja RTL.

Podsjetimo, Ivanu Hodak (26) brutalno je ubio Mladen Šlogar Žila. On je uhićen u veljaču 2009. godine, četiri mjeseca nakon ubojstva. Policija ga je pronašla u pučkoj kuhinji i privela, a Šlogar je prvo poricao da je ubio kćer poznatog zagrebačkog odvjetnika Zvonimira Hodaka i bivše ministrice Ljerke Mintar Hodak.

No, vještačenje njegove berette koju je policija pronašla u sjeniku u kojem je boravio, pokazalo je da je upravo iz tog pištolja ubijena mlada odvjetnička vježbenica. Nakon što ga je policija suočila s materijalnim dokazima, on je priznao ubojstvo i u tri i pol sata policiji u detalje ispričao motive i način na koji je počinio ubojstvo.

Na dan ubojstva Šlogar je išao u Lush, dućan s kozmetikom u centru grada. S obzirom da je bio beskućnik, imao je ozbiljnih problema s higijenom te su ga mučile kraste na glavi pa je išao kupiti dobar šampon. Kanio se okupati u Savi. Hodajući prema Lushu, odjednom je ugledao mladu i uspješnu Ivanu. Iz perspektive skitnice, Šlogar nije imao dvojbi da treba ostvariti osvetnički naum.

Naime, policiji je kazao kako je za svoju sudbinu krivio Ivanina oca Zvonimira Hodaka, od kojeg je očekivao da će mu pomoći u pronalaženju novog posla te da mu nije bilo važno hoće li mu ubiti kćer ili ženu. Ispričao je kako mu je jednom zgodom, kad se jelo i pilo u SC-u Mladost gdje je on radio kao plac-majstor, Hodak poslao tanjur sira. Šlogar je to doživio kao strašnu uvredu.

Uhićen je nakon što ga je policija u Zaprešiću u prosincu 2008. godine uhitila zbog skitnje. Tada su kod njega pronašli berettu koju su poslali na vještačenje, a Šlogar je zbog skitnje odležao mjesec dana u zatvoru nakon čega je pušten. Šok je uslijedio kada su stigli rezultati vještačenja kojima je utvrđeno da je baš iz njegovog pištolja ubijena Ivana Hodak.

No, i nakon njegovog uhićenja, mnogi su sumnjali da je njegova osveta bila motiv ovoga ubojstva. Međutim, sudu su bili dovoljni dokazi koje je prikupila policija pa je Šlogar osuđen na 30 godina zatvora što je za njega bilo jednako doživotnoj robiji. Vještak je na suđenju kazao kako je Šlogar osoba koja ima trajni poremećaj ličnosti. Njegov karakter je izrazito narcistički i pasivno agresivan, no u trenutku počinjenja djela on je bio ubrojiv.