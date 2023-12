Umro je Jacques Delors, 'arhitekt' moderne Europske unije

Bivši predsjednik Europske komisije Jacques Delors, često opisan kao arhitekt moderne Europske unije, preminuo je u dobi od 98 godina, objavila je njegova kći.

Homme d’État au destin français.

Inépuisable artisan de notre Europe.

Combattant pour la justice humaine.



Jacques Delors était tout cela.



Son engagement, son idéal et sa droiture nous inspireront toujours. Je salue son œuvre et sa mémoire et partage la peine de ses proches. pic.twitter.com/3D5FBvdduh