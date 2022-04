Umirovljenik u potrazi za ženom, ima 2000 eura mirovine: 'Koja mi se i svidi, djeca joj se ljute'

Ismet Imamović, 73-godišnji umirovljenik iz Tareva u općini Kladanj u BiH, ozbiljno se upustio u potragu za ženom. Ima njemačku mirovinu koja iznosi 2.000 eura i ne žali se na umirovljeničke dane u svom rodnom selu, ali teško podnosi samoću pa mu treba srodna duša. Unatoč tomu što je selo veliko, u njemu ne može naći ženu. Najveću su problem, ističe, djeca njegove odabranice.

"Koja god se meni svidi, djeca joj se ljute, kaže meni “pitaj moju djecu”. Čim ona meni kaže pitaj djecu, znam ja da od tog nema ništa. Mene ne interesira odgovara li to njenoj djeci ili ne. Našao sam ja njih par, ali kaže “dok vidi sa sinom”. Odmah znam da od toga nema ništa” – požalio se Ismet reporteru televizije Tatabrada, prenosi Mirovina.hr.

Ne voli mlađe, ali tu već zna kako će to ispasti, jer se jednom već opekao. Ismet stoga cilja na one ne mlađe od 55 godina pa do 60 i neke. Znači, deset godina mlađu ipak priželjkuje. "Vala ne bih mlađe od 55 pa negdje do 60 i neke. Meni su 73 godine i imam preko dvije tisuće eura mirovinu. Radio sam u Njemačkoj 37 godina u rudniku. Volio bih naći solidnu ženu, bez svađe. Moja supruga je umrla prije tri godine, a bili smo u braku 50 i nešto godina", kazao je Ismet.

"Meni nije bitna ni vjera, ni nacija. Bitno mi je da je solidna, da je služi zdravlje i da ona mene sluša. Niti pijem, niti pušim. Imam i ja djecu i unučad, ali nažalost, unučad dođe samo kad zafali para", dodaje.