Tri godine nakon početka ruske invazije na Ukrajinu , situacija na bojištima postaje sve ozbiljnija, a moral ukrajinskih vojnika sve više dolazi pod pitanje. Mnogi su, poput Viktora, koji je bio spreman dati život za svoju zemlju u ranim fazama rata, sada duboko razočarani i iscrpljeni. Viktor je bio jedan od onih koji su se dobrovoljno prijavili kako bi branili Kijev, hrabro dolazeći na prvu crtu bojišta kad su ruski tenkovi prijetili glavnom gradu.

U jednom trenutku, nakon što je ozlijeđen na frontu, Viktor je shvatio da je za vojsku samo još jedan broj. Nakon što mu je liječena ozljeda, umjesto da mu dopuste oporavak, vraćen je na bojište, što ga je dodatno frustriralo. "Shvatio sam da sam samo broj. Nitko", izjavio je Viktor za The Guardian. Ova izjava, iako osobna, odražava široki problem koji pogađa mnoge ukrajinske vojnike. Iscrpljeni, ranjeni, i često zanemareni, mnogi od njih napuštaju svoje jedinice. Točnost broja dezertera je teško potvrditi jer je to vojna tajna, ali ukrajinske vlasti priznaju da su brojke velike.

Za Viktorom, koji je napustio svoje postrojbe u svibnju 2023. godine, nije bilo povratka. Označen je kao dezerter, ali za njega je situacija bila jasna: nije mogao više podnijeti uvjete rata. Njegova odluka nije bila izolirana. Ukrajina se suočava s ozbiljnom krizom u pogledu ljudskih resursa, a to je postalo očigledno kada su ruske snage počele ostvarivati napredak na istoku zemlje. Vojnici koji su mjesecima boravili na prvim crtama bojišta bez odgovarajućih odmora jednostavno su se iscrpili. Prošlog tjedna, ukrajinska vlada pokrenula je istragu u vezi s nestankom 56 vojnika iz 155. mehanizirane brigade, koji su nestali dok su trenirali u Francuskoj, što je samo jedan od niza slučajeva koji ukazuju na ozbiljan problem dezertiranja.

Ratna strategija Ukrajine također dolazi pod povećalo. Iako su formirane nove brigade, one nisu ostvarile očekivane rezultate na terenu. Predsjednik Volodimir Zelenski nedavno je naložio integraciju novih regruta u već postojeće jedinice, jer je jasno da nova brigada nije bila spremna za ratnu stvarnost. Ove promjene dolaze u trenutku kada Ukrajina ima ozbiljan deficit pješadije, a moral vojnika je na niskim granama. Mnogi od onih koji su napustili bojište, poput Oleksiija, koji je sudjelovao u bitkama u Mykolaivu i Hersonu, sada žive u anonimnosti, skriveni od vlasti. Oleksii je, nakon što je bio ozlijeđen i nakon nesuglasica s novim zapovjednicima, odlučio napustiti jedinicu. "Došao sam do trenutka kada nisam mogao izdržati više. Odlučio sam otići na mjesto gdje me nitko neće pronaći", rekao je. Iako se skriva, rekao je da bi se možda vratio ako bi rat postao stvarni "borbeni test" za Ukrajinu ili ako bi vojna strategija bila poboljšana. Na pitanje je li sretan, odgovorio je jednostavno: "Živ sam. To je sve."

>>> VIDEO Ukrajnici pogodili rafineriju nafte

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Olha Reshetylova, ukrajinska povjerenica za zaštitu prava vojnika, priznaje ozbiljnost problema dezertiranja i iscrpljenosti. "Svi smo svjesni koliko je situacija teška. Ljudi su iscrpljeni. Supružnici čekaju kod kuće. Djeca rastu bez očeva. Ljudski život se čini manje važnim", izjavila je. Dodala je da mnogi vojnici napuštaju svoje jedinice zbog psihološkog pritiska i nestabilnog mentalnog zdravlja, a sukobi s zapovjednicima dodatno pogoršavaju stanje. Ukrajinska vlada ne može se samo osloniti na kazne kako bi riješila ovaj problem. Potrebno je raditi na poboljšanju uvjeta života i rada vojnika, a ne samo na kažnjavanju.

Ukrajinski parlament trenutno raspravlja o zakonima koji bi mogli pomoći u rješavanju problema s regrutacijom, uključujući mogućnost premještaja vojnika u druge jedinice, što bi moglo pomoći u izbjegavanju sukoba između nižih i viših činova. Međutim, Reshetylova ističe da premještaji nisu popularni među zapovjednicima, jer su i oni suočeni s nedostatkom vojnika. Kako bi se situacija popravila, najavljeno je slanje novih regruta, ali ukrajinskoj vojsci potrebna je stvarna podrška saveznika kako bi se spriječilo daljnje slabljenje linija obrane. The Guardian je, a ujedno i mi, zbog sigurnosti vojnika promijenio imena sugovornika.

