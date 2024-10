VIDEO Ukrajinski vojnici čudom se spasili, nazivaju ih herojima, napravili su 'filmsku' akciju i spasili suborce

Ukrajinske trupe pozdravljene su kao heroji nakon što su evakuirale svoje suborce dok su bili okružene ruskim snagama u Kursku.

Tamošnji medij Telegram DeepState piše o "junaštvu dostojnom filma koje su pokazali vojnici 36. mornaričke brigade". Navodno je devet članova brigade zauzelo položaje u naselju Ljubimovka kako bi pomogli u evakuaciji svojih ranjenih suboraca prije nego što su se našli okruženi ruskim snajperistima.

- Ukrajinski vojnici odbili su se predati i stoga su donijeli tešku odluku. Ruski vojnici su upali u zgradu u kojoj su se nalazili Ukrajinci, koji su potom uputili poziv svojem zapovjedništvu zatraživši da artiljerija gađa zgradu u kojoj se nalaze. Zgrada je zasuta granatama, ali svih devet Ukrajinaca uspjelo je izaći iz nje, preživjevši napad koji je usmrtio gomilu Rusa - objavio je DeepState.

