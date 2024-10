Ukrajini stiže pomoć, jedna europska država šalje gotovo tri milijarde dolara

Ujedinjeno Kraljevstvo će posuditi Ukrajini dodatnih 2,94 milijarde dolara u sklopu šireg programa zajma od 50 milijardi dolara za koji se očekuje da će ga potvrditi članice G7 kasnije ovog tjedna. Ova financijska injekcija daje mogućnost Kijevu da potroši novac na oružje za borbu protiv ruske invazije, a zajmovi će se otplaćivati ​​koristeći kamate generirane od 300 milijardi dolara zamrznute ruske imovine koja se drži na zapadu.

Ministar obrane John Healey izjavio je da će novac koji je donirala Britanija biti namijenjen isključivo za ukrajinsku vojsku i da bi se mogao koristiti za razvoj bespilotnih letjelica sposobnih putovati dalje od nekih projektila dugog dometa. Upitan hoće li Britanija dopustiti Ukrajini da iskoristi novac za kupovinu raketa Storm Shadow britanske proizvodnje za napade, Healey je rekao:

- Oni jako intenzivno razvijaju korištenje čak i dronova većeg dometa. Radit će s nama na tome kako će koristiti taj novac i na oružju koje im je najpotrebnije.

Razgovori o zajmu G7 ubrzavaju se jer zapadne zemlje žele osigurati financiranje Ukrajine zbog zabrinutosti da bi se mogla smanjiti pomoć ako republikanski predsjednički kandidat Donald Trump pobijedi na američkim izborima, prenosi Reuters.

Naime, on je izrazio skepticizam glede nastavka budućeg financiranja Ukrajine, postavljajući pitanja o sposobnosti Ukrajine da se bori u ratu s obzirom na to da je SAD do sada bio najveći donator Kijeva. No, očekuje se da će SAD doprinijeti s 20 milijardi dolara, dok će ostale članice G7 potvrditi svoj udio u obvezama.

