Ukrajinski predsjednik traži kažnjavanje krivaca i odštetu za rušenje zrakoplova

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij zatražio je u subotu Islamsku Republiku Iran da kazni krivce te isplati odštetu za rušenje putničkog zrakolova blizu Teherana koji je priznao da ga je srušio greškom i time izazvao smrt 176 putnika i članova posade.

"Očekujemo da Iran (...) izvede odgovorne na sud", da "plati odštete" i "vrati tijela žrtava", napisao je Zelenskij na Facebook.

"Nadamo se da će se istraga nastaviti bez zapreka i hotimičnih kašnjenja. Naših 45 stručnjaka mora dobiti potpun pristup" svim elementima istrage, dodao je.

Većinu od 176 žrtava čine građani Irana i Kanade, a ostali su Afganistanci, Britanci, Šveđani te 11 ukrajinskih članova posade.

Ukrajina je u petak objavila da su njezini stručnjaci dobili pristup crnim kutijama te da uskoro planira početi rekonstrukciju razgovora koji su na njima snimljeni.

Boeinga 737 kompanije Ukraine International Airlinesa koji je letio u Kijev, srušio se u srijedu, nekoliko sati nakon ispaljivanja iranskih raketa na dvije baze u Iraku u kojima su bili stacionirani američki vojnici, kao odgovor na ubojstvo iranskog generala Kasima Sulejmanija u američkom napadu nekoliko dana ranije.

Iran je isprva kategorički nijekao odgovornost za nesreću no u subotu je objavio da je bez namjere, ljudskom pogreškom, srušio ukrajinski zrakoplov.

U priopćenju iranske vojske, u kojem se objavljuje da je zrakoplov pogođen raketom i izražava sućut obiteljima žrtava, navodi se da je zrakoplov letio vrlo blizu osjetljivom vojnom području koje pripada elitnoj Revolucionarnoj gardi.

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752