Ukrajinski ministar u Dubrovniku: Bez pravednog mira opet će doći do rata

Bez pravednog mira doći će do novog rata, upozorio je u Dubrovniku ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba. Ukrajinski šef diplomacije na Dubrovnik Forumu naglasio je da “nema alternative pravednom miru”. Cilj nije samo zaustaviti rat nego i stvoriti okolnosti u kojima će mir biti pravedan i održiv, a novi rat postati neodrživa opcija, odnosno “stvoriti okolinu u kojoj je nova agresija nemoguća”.

Kuleba je naglasio da je to nužno “jer svi moraju vidjeti što će im se dogoditi ako pokrenu agresiju protiv suverene države”. Izrazio je optimizam zbog nedavnog mirovnog skupa u Švicarskoj jer na njega je stiglo više od stotinu predstavnika država i organizacija. – Kad vidimo toliko država spremnih da djeluju zajedno, to daje vjeru da je pravedan i trajan mir moguć. Svaki idući korak bit će teži od prethodnog, no nema alternative – poručio je na panelu.

Visoki povjerenik Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku u odlasku Josep Borrell na forumu je rekao da Zapad danas ima veliku odgovornost spriječiti “podjelu na Zapad i Istok”. Savez Rusije i Kine mogao bi podijeliti svijet, dodao je. Borrell je rekao kako danas postoji kriza multilateralizma te da se niz država okreće multipolarnosti jer im je to korisnije – multilateralizam su zamijenili “transakcijski odnosi”. – Više je igrača, manje pravila. Puno je više nemira – naglasio je.

Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani također je naglasio potrebu “pravednog” mira. Kazao je da je Italija prije nekoliko dana odlučila poslati novi paket vojne pomoći Ukrajini te da Rim želi da ona što prije postane punopravna članica Europske unije. Tajani je na istom panelu upozorio da zapadni Balkan mora postati prioritet međunarodne zajednice, jer bi gubitak tog područja i prihvaćanje većeg utjecaja Rusije “bio ogromna greška za stabilnost, mir i nas”.

Sedamnaesto izdanje Dubrovnik Foruma počelo je u petak, a osim hrvatskog političkog vrha na skupu je bio i niz ministara vanjskih poslova, visoki međunarodni predstavnik u BiH Christian Schmidt i predsjednik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Međunarodni skup u Dubrovniku ove se godine održava pod sloganom “Opasni tjesnaci i sigurni prolazi” s temom kriza koje trenutačno pogađaju svijet, uz zaključak da se “ne smije podcijeniti rizik od šire konfrontacije”.