'Ukleta autocesta' do listopada će dobiti novu odbojnu ogradu i asfalt

Devet mjeseci od početka radova na sanaciji i modernizaciji problematične dionice autoceste A3 od Nove Gradiške do Slavonskog Broda asfaltirano je 77 posto ili 34 od ukupno planirana 44 kilometra, a završeno je i 48 posto radova na zamjeni odbojne ograde. Postavljanje nove elastične odbojne ograde trebalo bi pridonijeti povećanju sigurnosti prometa, osobito sprečavanjem izlijetanja vozila s kolnika, sprečavanjem prelazaka vozila s jednog kolnika na drugi kao i ublažavanjem posljedica prometnih nesreća.

Dionicu autoceste od Nove Gradiške do Slavonskog Broda mnogi nazivaju ukletom zbog brojnih prometnih nesreća u kojima su poginule i ozlijeđene tisuće ljudi. Život su na njoj izgubile i neke poznate osobe poput glumice Dolores Lambaše i pjevača Toše Proeskog. Vozači su godinama upozoravali na katastrofalno stanje kolnika na toj dionici, no sve do travnja prošle godine nije se poduzimalo ništa više od ograničenja brzine kretanja i postavljanja novih znakova koji su upozoravaju da su pred vama opasni kolotrazi.

Stanje je posebno loše u dijelu koji prolazi kroz Brodsko-posavsku županiju, gdje se tijekom proteklog desetljeća dogodilo više prometnih nesreća s tragičnim posljedicama. Svima je još u svježem sjećanju stravično izlijetanje autobusa iz srpnja 2021. u kojem je poginulo deset putnika. Iz Hrvatskih autocesta navode kako se, s obzirom na prometna opterećenja te starost ove dionice, koja je građena u fazama od 1980. godine, ova autocesta obnavlja sukcesivno, prema prioritetima i sukladno financijskim mogućnostima. Konkretna dionica od Nove Gradiške do Slavonskog Broda zadnji je put sustavno obnavljana prije gotovo 20 godina.

Prošle godine napokon su počeli radovi na zamjeni kolničke konstrukcije na voznom, pretjecajnom i zaustavnom traku te zamjena postojeće dotrajale elastične odbojne ograde na 44 km kolnika. – Planirani završetak asfalterskih radova je u srpnju, dok je dovršetak radova na postavljanju nove ograde i opreme u listopadu ove godine. Vrijednost ovog projekta je 34,592.174,17 eura (bez PDV-a), a financiran je vlastitim sredstvima. Nakon dovršetka sanacije na ovoj dionici radovi se nastavljaju na dionici Slavonski Brod – Lužani – izvijestili su iz Službe za odnose s javnošću Hrvatskih autocesta.

Iz tvrtke zadužene za upravljanje, gradnju i održavanje autocesta u Hrvatskoj također su priopćili kako su, u cilju povećanja sigurnosti, aplicirali na još jedan projekt iz područja sigurnosti prometa, koji je nakon evaluacije prihvatila komisija EU pa je sklopljen Grant Agreement (GA) između CINEA-e i HAC-a. Radi se o projektu implementacije elastične odbojne ograde na dionici autoceste A3 između čvora Lipovljani i čvora Nova Gradiška. Ugovor je sklopljen do studenoga 2027. godine na ukupan iznos od 13,4 milijuna eura, uz 85-postotno sufinanciranje iz EU fondova.

