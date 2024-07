Uhićen čovjek iz sjene Sinaloa kartela, za kojeg je El Chapo tvrdio da je podmitio cijelu meksičku vladu

Ismael El Mayo Zambada (76), jedan od najzloglasnijih narko bossova na svijetu, šef zloglasnog meksičkog Sinaloa kartela kojeg je svojevremeno osnovao s jednako zloglasnim Joaquinom El Chapom Guzmanom, uhićen je u teksaškom El Pasu. Uhitili su ga američki savezni agenti, priopćilo je američko Ministarstvo pravosuđa. Sa Zambadom je uhićen i Joaquin Guzman Lopez, jedan od El Chapovih sinova, koji su inače poznati kao Los Chapitos.

El Chapo trenutačno služi kaznu u SAD-u, a američke vlasti Zambadu su u veljači optužile za udruživanje radi preprodaje i distribucije fentanyla, droge koje je opasnija od heroina i koja je u SAD-u izazvala pravu medicinsku i društvenu krizu ubivši više od 100.000 osoba. Ta droga, lagano postaje i glavni posao Sinaloa kartela, koji je specijaliziran za krijumčarenje marihuane i kokaina. No fentanyl se lakše proizvodi i krijumčari, a zarada na njemu je velika.

- Uhićene su dvije glavne osobe jednog od najmoćnijih i najnasilnijih narko kartela na svijetu. Njih dvojica na popisu su osoba iz Sinaloa kartela koje SAD smatra odgovornim za distribuciju fentanyla koja je najsmrtonosnija droga s kojom se naša zemlja ikad susrela. On je glavni uzrok smrti Amerikanaca u dobi od 18 do 45 godina, a Sinaloa kartel je glavni distributer te droge u SAD-u - kazao je Merrick Garland, američki glavni državni odvjetnik u pisanoj izjavi kojom je popraćeno uhićenje dvojice kapitalaca.

Inače američka DEA nudila je nagradu od 15 milijuna dolara za informacije koje mogu dovesti do Zambadina uhićenja, a tijekom suđenja El Chapu 2019. u New Yorku, El Chapovi odvjetnici optužili su Zambadu da je podmitio cijelu tadašnju meksičku vladu. Za uzvrat je dobio obećanje političara da ga se neće dirati, hapsiti, optuživati... El Chapovi odvjetnici tada su tvrdili da El Chapo nije kontrolirao ništa u Sinaloa kartelu, jer je glavni bio Zambada.

Zambada, osim što je bio jedna od najvažnijih osoba u Sinaloa kartelu, u Meksiku posjeduje i nekoliko legitimnih kompanija, uključujući veliku mliječnu kompaniju, autobusne linije i hotel, a posjeduje i velik broj nekretnina. SAD ga osim za distribuciju fentanyla tereti i za krijumčarenje droge, ubojstava, otmice, pranje novca... U svibnju je Zamabdin nećak, Eliseo Imperial Castro, kojeg je također tražio SAD, ubijen u sačekuši u Meksiku.

Smatra se inače da je Zambada jedan od najvećih narko bossova na svijetu i a zasigurno i jedan od najutjecajnijih na području Sjeverne, Srednje i Južne Amerike. Desetljećima je izbjegavao uhićenja, pa je vijest da je uhićen u El Paso za Meksiko šokantna, a iako nema preciznih informacija kako je uhićen, špekulira se da je namamljen da prijeđe granicu avionom te da je mamac bio visokorangirani član Sinaloa kartela. Riječ je o operaciji koju su mjesecima planirali FBI i američka Domovinska sigurnosti, a može se reći i da je ta operacija zasigurno jedan od najvećih uspjeha u povijesti DEA-e.

Sinaloa kartel nastao je na razvalinama Guadalajara kartela krajem 80-ih, a smatra se da su ga osnovali El Chapo i Zambada. Prvi je bio javno i to nasilno lice tog kartela, dok je Zmabada bio čovjek iz sjene, ništa manje okrutan, koji je vukao sve konce, zbog čega mnogi smatraju da je on bio stvarni šef Sinaloa kartela. Smatra se i da je "zaslužan" za povezivanje s kolumbijskim narkokartelima te za uvoz ogromnih količina kokaina i heroina u to vrijeme u SAD.

