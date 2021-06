Ugostitelji zadovoljni odlukom Stožera o produljenju radnog vremena tijekom Eura: 'To je suradnja'

Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore (HOK) pozdravio je u petak odluku nacionalnog stožera civilne zaštite o produljenju rada ugostiteljskih objekata do ponoći.

Ceh podsjeća da je prošli tjedan uputio zahtjev stožeru s prijedlogom da se ugostiteljima dopusti rad do minimalno 24,00 sata tijekom europskog prvenstva u nogometu, s obzirom da se epidemiološka slika popravila.

U priopćenju se prenosi izjava predsjednika Ceha ugostitelja Jose Smolića koji je kazao kako odluka o produljenju rada ugostiteljskih objekata neće ugroziti epidemiološku situaciju, već će omogućiti da praćenje nogometa prođe bez neugodnosti.

Rekao je i kako je to primjer uspješne suradnje struke i stožera. Vjeruje da je odluka na zadovoljstvo svih - ugostitelja i brojnih navijača koji će europsko prvenstvo u nogometu pratiti u ugostiteljskim objektima.

Smolić je još jednom pozvao na pridržavanje epidemioloških mjera. Iz HOK-a navode da se većina ugostitelja pripremila za europsko prvenstvo koje će se pratiti na otvorenom uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Dnevnim rasporedom natjecanja zadnje utakmice planirane su za 21:00 sat, a produljenjem radnog vremena omogućeno je gostima da poprate utakmicu do kraja, čime će se izbjeći potencijalne neugodnosti i situacije da netom prije završetka utakmice ugostitelji moraju zatvarati objekte i zahtijevati od gostiju da napuste lokale, kažu ugostitelji.

Odluku stožera ocjenjuju dobro i zbog turističke sezone.

Prema danas objavljenoj odluci nacionalnog stožera civilne zaštite, večeras od ponoći ugostiteljski objekti, pekarnice, casina i automat klubovi moći će raditi do 24 sata. Moći će se i trenirati u školskim dvoranama, a i konferencije i kongresi moći će se održavati uz pridržavanje mjera.

Produžavanje do 24 sata odnosi se i na javna događanja, okupljanja i manifestacije, no unutrašnjost kafića i dalje je zatvorena za posjetitelje, osim za one ugostiteljske objekte koji poslužuju hranu.

Izmijenjeni su i neki tehnički detalji prilikom prelaska granice, tako da je sada ulazak u Hrvatsku osobama iz EU moguć čim su cijepljeni s drugom dozom, odnosno nije potrebno da prođe 14 dana od dobivanja druge doze.