Austrija na nogama, traje lov na pomahnitalog ubojicu: 'Smatra se vrlo opasnim, kod kuće je ostavio dva mobitela, a nema mu ni traga'

Nakon dvostrukog ubojstva iz vatrenog oružja u ponedjeljak u Mühlviertelu u austrijskoj pokrajini Gornjoj Austriji, Austrijanci su još uvijek ne samo u šoku nego i u strahu. Razlog je, jer opsežna policijska potraga za 56-godišnjim lovcem Rolandom Drexlerom, osumnjičenim da je u ponedjeljak ujutro ustrijelio dvoje ljudi iz lovačkog miljea u Mühlviertelu u austrijskoj pokrajini Gornjoj Austriji, nije bila uspješna do utorka prijepodne.

Jedna žrtva je 64-godišnji načelnik općine Kirchberg iznad Dunava Franz Hofer, druga žrtva je umirovljeni 64-godišnji policajac Josef H. iz Arnreita. Pozadina dvostrukog zločina je navodno višegodišnja svađa u lovačkoj zajednici i međusobne prijave za lovačke prekršaje. Potraga za bjeguncem je, uz Austriju proširena i na susjednu Češku i Njemačku. To je danas ujutro na konferenciji za medije potvrdio i Rudolf Keplinger, zamjenik ravnatelja Pokrajinske policije Gornje Austrije. Naime, područje Rohrbacha na kojem su se dogodili zločini, udaljeno je tek 30-ak kilometara od češke granice, a i Bavarska je vrlo blizu. Uz Keplingera, o aktualnom stanju već više od 24 satnog policijskog lova na pomahnitalog 56-godišnjeg lovca ubojicu, uz pomoć 250 policijskih djelatnika i specijalaca COBRE te tri helikoptera, dronova i psa tragača, izvijestili su i voditelj Pokrajinskog kriminalističke policije Gornje Austrije (LKA OÖ) Gottfried Mitterlehner, te državna tužiteljica Austrijskog državnog tužiteljstva u Linzu Ulrike Breiteneder.

“Ni počinitelju, koji se smatra vrlo opasnim, niti njegovom automobilu, nema traga. Kod kuće je ostavio dva svoja mobitela, koje je koristio”, rekao je Keplinger, upozorivši: “Kako sada stoje stvari, pretpostavljamo da osumnjičenik sa sobom ima dve puške dugocjevke i pištolj”. Napomenuo je kako je Dexleru zaplijenjeno ostalo oružje pronađeno na mjestu njegovog stanovanja, koje je “legalno posjedovao”.

“Oko 50 ljudi iz okoline Rolanda Drexlera, koji spadaju u krug onih koji bi mogli biti izloženi opasnosti, trenutno je pod policijskom zaštitom”, istakao je zamjenik ravnatelja Pokrajinske policije Gornje Austrije. Ravnatelj Pokrajinskog Ureda kriminalističke policije Gornje Austrije Mitterlehner opisao je kronologiju tijeka dvostrukog zločina. Napomenuo je kako je u ponedjeljak ujutro osumnjičeni Roland Drexler pratio automobil načelnika općine Hofera. Kada je Hofer u Altenfeldenu, gdje je navodno išao u “Institut za njegu nogu”, izašao iz automobila, izašao je i Drexler. Prema Mitterlehnerovim riječima osumnjičeni je odmah pucao u načelnika općine. Kada je Hofer pokušao pobjeći trčeći kroz obližnju livadu, počinitelj ga je drugim hicem usmrtio. Šef gornjoaustrijskih kriminalista je rekao kako se je potom ubojica odvezao samo kilometar dalje do Arnreita i do kuće voditelja lova, 64-godišnjeg bivšeg policajca Josefa H., ubivši ga ciljanim hicem, u njegovom dnevnom boravku. Kako je istaknuto na pressici, osumnjičeni Roland Drexler potom je pobjegao svojim automobilom VW Caddy cestom B 127, a gdje se sada nalazi, nepoznato je.

Tužiteljica Austrijskog državnog tužiteljstva u Linzu Ulrike Breiteneder iznijela je podatak o osumnjičenom za dvostruko ubojstvo.

“Osumnjičeni nije ni osuđivan, niti ima kriminalni dosje”, rekla je tužiteljica. Istaknula je kako je Tužiteljstvo “odmah dalo nalog za zapljenu oružja koje je legalno posjedovao Roland Drexler, te naložilo obdukciju dvojice ubijenih”. Uz opasku kako se već danas u tijeku dana mogu očekivati rezultati obdukcije.

Kroz novinarske upite i odgovore na konferenciji je rečeno da se trenutno provjeravaju svi aspekti lova u 2024. godini na tom području, te da su bila dva oglasa: jedan u proljeće, a drugi 22. listopada. Uz pretpostavku da je možda to moglo biti okidač za krvavi pohod osumnjičenog Drexlera. Također je napomenuto da je osumnjičeni lovac ubojica imao lovačku iskaznicu, i da mu nije bila oduzeta. Predstavnici gornjoaustrijske policije su rekli kako trenutno ne mogu reći je li zločin bio planiran ili je do njega došlo spontano u afektu. Policija pretpostavlja, kako je rečeno na pressici, da je osumnjičeni za zločine još živ, te se intenzivna potraga i dalje nastavlja. I to, uz inkriminirana mjesta zločina u Gornjoj Austriji i u inozemstvu.

Policija pretpostavlja da je Drexler pobjegao s mjesta zločina svojim srebrnim VW Caddyjem, registarskih oznaka RO-231 EL. Policija je i na konferenciji za medije upozorila austrijske građane, da je Drexler opasan i naoružan i da ako vide nekoga sličnog njemu ili njegovo vozilo svakako odmah nazovu policiju, te da ni u kojem slučaju sami ne prilaze niti njemu niti njegovom vozilu. Jučer je policija Gornje Austrije objavila i fotografiju osumnjičenika, koju su prenijeli ne samo gotovo svi austrijski mediji nego i inozemni, prije svega oni iz austrijskog susjedstva.