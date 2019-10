Irački izvori: Vođa ISIL-a ubijen dok je pokušavao izvesti svoju obitelj iz Idliba prema Turskoj

Sjedinjene Države provele su operaciju kojoj je meta bio vođa Islamske države Abu Bakr al-Bagdadi, rekao je za Reuters američki dužnosnik koji je želio ostati neimenovan, dok se predsjednik Donald Trump sprema dati "vrlo važnu izjavu".

Newsweek, citirajući američkog vojnog dužnosnika koji je dobio informacije o rezultatima operacije, piše da je al-Bagdadi ubijen u napadu. Kako navodi list, operacija je provedena u sirijskoj sjeverozapadnoj provinciji Idlib a izvele su je posebne snage nakon što su dobile obavještajne podatke.

- Nakon ponoći smo čuli nadlijetanje helikoptera i ratnih zrakoplova. Vidio sam četiri helikoptera, ali možda ih je bilo i više. Bilo je vrlo mračno pa ne mogu reći sa sigurnošću koliko ih je bilo. Čuo sam iz daljine zvukove teške artiljerije. Zvukovi eksplozija trajali su oko sat vremena, a napad je izveden na zapadnoj strani Sarmade - svjedočio je jedan od tamošnjih stanovnika za CNN.

CNN neslužbeno doznaje da je islamski vođa nije ubijen nego je tijekom navedene akcije počinio samoubojstvo. Navodno je aktivirao prsluk s bombama.

Iračka državna televizija u nedjelju je prenijela snimke koje je opisala kao rezultat američke operacije u Siriji u kojoj je navodno ubijen al-Bagdadi. Snimka nastala danju prikazuje krater u tlu te rastrgane krvave dijelove odjeće, a druga prikazuje noćnu eksploziju. Pozivajući se na stručnjaka za terorizam, prenijeli su i da su iračke obavještajne snage pomogle lociranju Bagdadija.

Američki dužnosnik koji nije želio biti imenovan za britansku agenciju Reuters kazao je da je Bagdadi bio meta noćne operacije no nije mogao reći je li ona bila uspješna. Dva iračka obavještajna izvora i dva iranska dužnosnika kazala su da su iz Sirije dobila potvrdu da je Bagdadi ubijen.

Zapovjednik jedne od militantnih skupina u Idlibu na sjeverozapadu Sirije kazao je da je Bagdadi vjerojatno ubijen u napadu u subotu nakon ponoći koji je uključio helikoptere i borbene zrakoplove te nakon toga djelovanje kopnenih snaga u selu Briša u blizini turske granice.

Prema iračkim izvorima iz Sirije Bagdadi je ubijen s tjelohraniteljem u Idlibu nakon što je otkriveno njegovo skrovište dok je pokušavao izvesti svoju obitelj iz Idliba prema turskoj granici. Pentagon nije želio potvrditi informaciju.

Sirijski opservatorij za ljudska prava prenio je da je u tom dvosatnom napadu ubijeno devet osoba među kojima i dvije žene te moguće najmanje jedno dijete. Jedna je zgrada, za koju se vjeruje da je bila glavna meta pogođena iz zraka, prije nego što su se snage spustile helikopterima i upustile u obračune na tlu, navodi Opservatorij koji ima izvore u Siriji.

Izvanredno obraćanje oko 13 sati

Bijela kuća je objavila da će američki predsjednik Donald Trump imati "vrlo važnu izjavu" u nedjelju ujutro, ali nije dala druge pojedinosti. Taj je poziv poslan vrlo brzo nakon što je Trump tvitao da se "nešto veliko upravo dogodilo".

Something very big has just happened!