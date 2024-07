U Zagrebu osnovan ZNAMEN – koordinacija zavičajnih udruga Hrvata BiH

U Zagrebu je održana osnivačka skupština Koordinacije zavičajnih udruga Hrvata BiH koju čine 14 zavičajnih udruga te će svoje zajedničko djelovanje nastaviti pod imenom ZNAMEN. Za predsjednika ZNAMENA jednoglasno je izabran Dragan Šekerija (Uskoplje), za dopredsjednike Vida Čilić (Čitluk), Jure Krstanović (Šujica), Frane Spajić (Široki Brijeg) i Stjepan Franić (Livno), a funkciju tajnika obnašat će Ivan Tomić (Mostar). Za članove Nadzornog odbora izabrani su Mate Bulić, Vlado Begić i Mario Vučić.

„Sretni smo što smo nakon višegodišnjih napora uspjeli osnovati Znamen, kojem je danas pristupilo 14 udruga. Iako svaka naša udruga ostaje djelovati i samostalno, zajedničkim snagama želimo dati doprinos očuvanju naše kulture i običaja, naše tradicije, ali i govoriti jednim glasom o ključnim političkim pitanjima. Možemo reći kako je zajedništvo zavičajnih udruga Hrvata BiH ojačano, fokusirani smo na zajednički rad i za bolji položaj naših zajednica. Vjerujemo kako ćemo svojim djelovanjem dati pozitivan doprinos cjelokupnom društvu“, kazala je dopredsjednica Čilić.

I na osnivačkoj skupštini, predstavnici ZNAMENA su suglasni kako je situacija Hrvata u BiH svakako jedna od glavnih tema koja će biti u fokusu rada te su podsjetili na važnost predstojećih lokalnih izbora u BiH.

„Za gotovo svake izbore čujemo slične fraze, kako su to najvažniji izbori. Ali kada govorimo o lokalnim izborima iz pozicije Hrvata BiH, to je neizbrisiva činjenica. Biramo čelne ljude za općine i gradove i nije svejedno tko donosi odluke. Stoga, pozivamo i molimo sve Hrvate koji žive izvan BiH, a koji imaju pravo glasa da se registriraju do 23. srpnja 2024., kako bi u listopadu mogli iskoristiti pravo glasa. Ne smijemo zaboraviti na našu rodbinu i prijatelje“, podsjetio je nakon osnivačke skupštine predsjednik Šekerija.

Naglasio je kako je to upravo i snaga koordinacije - podsjećati i reagirati na presudna pitanja, ali i nametati rasprave onda kada su one potrebne. Osnivačkoj skupštini su nazočili predstavnici 14 udruga: Uskopaljska zajednica u Republici Hrvatskoj, Zavičajna zajednica Široki Brijeg, Livanjska zajednica Zagreb, Broćanska zajednica – zavičajno društvo građana hercegovačke općine Čitluk, Udruga prijatelja kraljevskog grada Jajca, Zajednica Hrvata istočne Hercegovine, Zavičajno društvo Posušje u Zagrebu, Udruga Ramska zajednica, Zavičajni klub Kupres, Društveno- kulturna platforma za Bosansku Posavin, Zaklada dr. Franjo Nevistić iz Šujice, Klub Bugojanaca i prijatelja grad Bugojna, Udruga Hrvata BiH Prsten, Klub Mostaraca.