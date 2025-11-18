U velikom strahu: Njemački božićni sajmovi otkazuju se zbog opasnosti od novih napada, Merz poduzima sve mjere zaštite

Njemački kancelar Friedrich Merz pozvao je u utorak na primjenu zajedničkih sigurnosnih standarda kada su posrijedi božićni sajmovi širom zemlje, s obzirom na smrtonosne napade koji su se dogodili posljednjih godina. 'Naravno da podupiremo svaki oblik koordinacije i usklađivanja sigurnosnih koncepata, jer ovaj problem, a riječ je o zaštiti posjetitelja božićnih sajmova, postoji u svim našim saveznim državama', rekao je tijekom posjeta gradu Halleu. Dodao je i da savezna vlada podržava napore koji bi omogućili da se postignu "zajednički standardi" kada je posrijedi sigurnost na tim sajmovima, omiljenim mjestima okupljanja brojnih posjetitelja.

Do utorka nije bilo sigurno hoće li se božićni sajam u Magdeburgu otvoriti zbog sigurnosnih razloga, ali je tijekom dana otvaranje potvrđeno za četvrtak. Prošle godine se središnjim dijelom grada u kojemu je smješten sajam zaletio vozač automobilom, ubivši pritom šestero ljudi i ranivši ih stotine. Vozaču se trenutačno sudi na Okružnom sudu u Magdeburgu. U prosincu 2016. godine meta sličnog napada bio je sajam u središtu Berlina kada je smrtno stradalo trinaestero ljudi. 'Doista me uznemiruje to što više ne možemo organizirati božićne sajmove čak ni u manjim gradovima, a da pritom ne trebamo sveobuhvatan sigurnosni koncept', rekao je Merz u utorak.