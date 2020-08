U utrku za gradonačelnicu Zagreba ide i Vesna Škare Ožbolt

Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt kandidirat će se za gradonačelnicu Zagreba. To je, naime, najavila i na svojem Facebook profilu napisavši kako su problemi u Zagrebu ogromni, ali da ima iskustva i volje za izazove.

Objavu prenosimo u cijelosti:

- Ovih dana sam najavila svoju namjeru kandidiranja na predstojećim izborima za gradonačelnicu grada Zagreba. Do sada nisam bila veliki pobornik interesa za gradsku politiku međutim pristup rješavanju problema stanovnika nakon potresa, korone i poplave me je šokirao i natjerao na drugačije razmišljanje.

Grad godinama stagnira u razvoju, nema pravih investicija, odnos proračunskih sredstava i realiziranih gradskih projekata pokazuju da se dobar dio proračunskog novca potrošio bez jasne namjene. U proteklih dvadeset godina vladavine aktualnog gradonačelnika prostim je okom vidljiva ogromna crna rupa u koju su novci građana iscurili.

Potres je protresao sve osim gradske uprave, a gradonačelnik se ponaša kao da se ništa strašno ove godine u Zagrebu nije dogodilo. Korona je izmišljena i treba ruke prati u pepelu, poplava je nešto što će se zaboraviti u roku 24 sata, građani su krivi što nisu ulagali u svoje kuće, a brzina rješavanje problema odvija se čekajući Zakon i novce od Vlade. To su sve bitne izjave aktualnog gradonačelnika kao reakciju na tri pošasti u ovoj godini.

Problemi ljudi u našem gradu su ogromni, a nezainteresiranost lokalne uprave koju svakodnevno vidim su moja motivacija za angažman. Smatram da je potrebno stvoriti i razvijati jedan kvalitetan odnos između gradske uprave i građana, kojem će građani osjetiti da gradska uprava brine za njih i čini sve da im život u gradu bude dobar.

Meni je u životu dobro, međutim ne mogu stajati po strani. Imam iskustva i uspješnih državnih projekata iza sebe. Ovo je izazov, a ja volim izazove. Moja motivacija za promjenama je ogromna. Motivacija gradonačelnika nakon dvadeset godina vladavina očito nije velika.

Treba se uključiti kad je teško. Život u Zagrebu može biti dobar i lijep.

Pozivam sve koji se osjećaju isto kao i ja da mi se priključe, napisala je Škare Ožbolt.