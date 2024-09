Na školska natjecanja isplati se ići, a mogu biti i zabavna

Izravan upis u srednje škole i fakultete, prednost na rang-listama nakon državne mature, putovanja po Hrvatskoj i inozemstvu, slobodni dani od redovne nastave, stjecanje novih radnih navika. To su samo neke od prednosti sudjelovanja na natjecanjima u osnovnoj i srednjoj školi, a među njima su i prilika za upoznavanje drugih vršnjaka kao i učenje zanimljivih školskih predmeta na vrlo naprednoj razini.

Zagrebački Fakultet elektrotehnike i računarstva tako omogućuje izravan upis za one koji su iz fizike, informatike i matematike postigli prva tri mjesta na državnim natjecanjima, ali samo u trećem i četvrtom razredu srednje škole. Izravno se upisati mogu i svi oni koji su sudjelovali u Međunarodnoj olimpijadi iz navedena tri predmeta, neovisno o uspjehu. Za studij kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu također se vrednuje uspjeh na natjecanjima, no dok se za fiziku, kemiju i matematiku jamči izravan upis, uspjeh u informatici i biologiji donosi samo dodatne bodove. Oni koji se, pak, žele baviti veterinom, također mogu dobiti dodatne bodove zahvaljujući uspjehu na državnim natjecanjima, i to iz kemije, fizike i biologije te strukovnim veterinarskim predmetima.

Što se tiče upisa u srednje škole, prestižni MIOC (XV. gimnazija) izravan upis omogućuje učenicima koji su postigli jedno od prva tri mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima iz kemije, fizike, informacije, matematike, hrvatskog i prvog stranog jezika, a isto traži i zagrebačka V. gimnazija. I premda mnogi učenici natjecanjima pristupaju vrlo ozbiljno, znajući kakvu važnost ona imaju za njihovo buduće obrazovanje, drugi savjetuju ležerniji pristup koji se ponajprije fokusira na užitak u učenju predmeta koji ih zanimaju i zabavu s prijateljima.

Jedna od škola koje potiču takav pristup pripremama za natjecanje zagrebačka je Gimnazija Tituša Brezovačkog, a sviđa se to i budućem trećašu te učeniku škole Gregoru Lukiću. Kao osnovac s prijateljicom je sudjelovao u eksperimentalnom radu s kojim su osvojili prvo mjesto u državi, a to im je, pak, omogućilo izravan upis u srednju školu. Gregor se kao učenik spomenute gimnazije prijavio za sudjelovanje na natjecanjima iz engleskog i latinskog te je postigao impresivan uspjeh. Iz prvog je predmeta bio 19. najbolji u državi, a iz drugog čak šesti.

– Išao sam prije svega zbog toga jer me zanimaju jezici i nije mi bilo teško pripremati se. Odlučio sam se na to iz zabave, gledao sam na to kao priliku da naučim nešto novo i zanimalo me je koliko daleko mogu doći u odnosu na druge učenike. Moj je stav uvijek bio otići i dati najbolje od sebe, nadajući se najboljem. Ako prođem dobro, izvrsno, a ako ne, barem sam se zabavio – objašnjava nam svoj pristup sudjelovanju na natjecanjima Gregor.

Super je bilo i to što je kao sudionik državnog natjecanja imao priliku otputovati u drugi grad, dodaje, a imao je i dosta slobodnog vremena za razgledavanje. – Natjecanje iz latinskog bilo je u Puli, a engleski u Dubrovniku. Imao sam priliku posjetiti dva predivna grada na moru, dobro sam se proveo – kaže nam učenik Tituša. S profesorom iz latinskog pripremao se preko Zooma, a za izvrstan uspjeh pomoglo mu je i to što je od škole dobio nekoliko dana bez nastave kako bi imao više vremena za učenje.

– Idem i u Srednju glazbenu školu pa sam morao kombinirati vrijeme za nastavu i pripreme, ali nije mi bilo teško jer sam radio iz gušta. Uglavnom smo radili po starim zadacima i pitanjima s prošlih natjecanja, to je najbolja metoda – govori nam. Svjestan je, dodaje, i svih prednosti koja natjecanja imaju za daljnje obrazovanje te smatra da je sudjelovanje u njima posebno važno u osnovnoj školi. – Neki idu i na međunarodna natjecanja, što je impresivno. Mislim, međutim, da je ipak bolje pristupiti svemu bez stresa i pritiska, kao obliku zabave – napominje te drugim učenicima savjetuje da za natjecanja odaberu prije svega one predmete koji su im zanimljivi.

