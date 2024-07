U sjedištu UN-a komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici: 'Poručujem da istina ostaje'

U sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku u četvrtak je održana komemoracija žrtvama genocida u Srebrenici , a to je okupljanje organizirano na temelju rezolucije, što ju je podržala i Hrvatska, kojom je Opća skupština 23. svibnja ustanovila 11. srpnja kao međunarodni dan sjećanja na taj zločin. Komemoraciju je organizirala misija BiH pri UN-u, a u dvorani za plenarna zasjedanja okupili su se predstavnici država-članica UN koje su i podržale rezoluciju.

Predsjedatelj Predsjedništva BiH Denis Bećirović u video poruci svima im se zahvalio istaknuvši kako je zajednički cilj boriti se da se genocid nikada i nikome ne ponovi, dok je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković s govornice u sjedištu UN-a podsjetio kako rezolucija ne osuđuje niti jedan narod i samo poziva na poštivanje činjenica i zalaganje za pravdu. "Onima koji su protiv rezolucije poručujem da istina ostaje, a povijest se ne može pisati na temelju političkih ciljeva", kazao je Konaković pozvavši sve one koji to sada nisu učinili da sudjeluju naredne godine u komemoriranju 30. obljetnice genocida.

Predsjedatelj Opće skupštine UN Dennis Francis podsjetio je kako je Srebrenica od 1993. bila pod zaštitom svjetske organizacije, no dvije godine kasnije dogodio se strašni masakr. Podsjetio je kako su sudovi koje je utemeljio UN, Haaški tribunal (ICTY) i Međunarodni sud pravde (ICJ), to prepoznali kao akt genocida oličen u nepojmljivim zločinima proisteklim iz mržnje i predrasuda. "Uvijek moramo biti na oprezu i spriječiti retoriku koja dehumanizira neke društvene skupine, jer to uvijek vodi počinjenju zla", kazao je Francis, koji je uz to poručio kako preostale počinitelje genocida valja kazneno goniti jer je pravda za žrtve kamen-temeljac trajnog mira.

Antonio Gutteres, glavni tajnik UN-a, poslao je poruku potpore obiteljima ubijenih u njihovoj borbi za istinu i pravdu i pritom također podsjetio na izravnu odgovornost počinitelja zločina, ali i na potrebnu snažne borbe protiv revizionizma kojim se pokušavaju osporiti nedvojbene činjenice. Njemačka je, uz Ruandu, bila glavni predlagatelj rezolucije kojom su UN uveli međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Njemačka veleposlanica pri UN-u Antje Leendertse u četvrtak je kazala kako njena zemlja baš zbog svoje mračne povijesti želi jasno i snažno poduprijeti borbu za ljudska prava, a nasljeđe Srebrenice želi istaknuti kao podsjetnik na zajedničku odgovornost u borbi za mir.

