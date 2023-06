Neriješeno ubojstvo: U sačekuši 2005. ubijen nogometni menadžer Dino Pokrovac

U klasičnoj sačekuši, 11. lipnja 2005., u zagrebačkom naselju Trnje, između 2.30 i 3.20 ujutro, s tri je hitca, dva u prsa i jednim u glavu, ubijen tadašnji nogometni menadžer Nike Kranjčara, 43-godišnji Dino Pokrovac. Godinu i pol dana prije no što je ustrijeljen, u haustoru svoje zgrade, u Korčulanskoj ulici 3a, Pokrovcu je, ispred ulaza zgrade, bio zapaljen skupocjeni Mercedes, vrijedan 80 tisuća njemačkih maraka. Iako je Pokrovac tada tvrdio da je došlo do samozapaljenja automobila, odbacivši špekulacije da mu je auto planuo zbog kamatarenja, teorije, koje su ga povezivale s organiziranim kriminalom, postale su brojnije i glasnije.

Vještačenjem je utvrđeno da je ipak bila riječ o podmetnutoj, paklenoj napravi, koja je eksplodirala, nakon što je Pokrovac izašao iz Mercedesa, te ušao u svoj stan. Bilo je to očito upozorenje, s mafijaškim potpisom, no Pokrovac je tada odbio policijsku zaštitu.

Samo 16 mjeseci kasnije - ubijen je, a ta je vijest snažno odjeknula i među sportskom elitom, ali i među osobama iz javnog života, jer sve su to bili krugovi u kojima se ubijeni, kontroverzni menadžer, ugostitelj i poduzetnik, svakodnevno kretao.

VEZANI ČLANCI

Vijest o ubojstvu Dine Pokrovca, zatekla je Davora Šukera, na poslovnom putu u Londonu, a po povratku, događaj je tek šturo komentirao.

„Smrt Dina Pokrovca doživio sam kao veliki šok. Ne mogu vjerovati da je netko mogao ubiti čovjeka koji je, cijelog života, pomagao ljudima, a osobito nogometašima“, rekao je Miroslav Ćiro Blažević, tadašnji trener Hajduka.

„To je strašno. Nemam riječi“, kratko je komentirao Zdravko Mamić, tada izvršni dopredsjednik Dinama.

„Pogođen sam, kao i svi, no najteže je njegovom djetetu i supruzi. Njima izražavam iskrenu sućut“, poručio je Niko Kranjčar.

„Njegova smrt velik je gubitak za nogomet, jer je Dino bio omiljen među igračima. Mogu reći da se, o karijeri mog sina, Nike, brinuo gotovo očinski“ rekao je Zlatko Kranjčar, tadašnji izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, koji je, godinama, bio prijatelj s ubijenim Pokrovcem.

Foto: Arhiva VL

Likvidacija s potpisom profesionalca

Špekuliralo se da paljenje automobila i ubojstvo imaju isti potpis. Vještačile su se čahure, pronađene na mjestu ubojstva, tragalo se za oružjem, kojim je ono izvršeno, te za počiniteljem, koji je bio u bijegu. U sklopu intenzivne, kriminalističke obrade, obavljeni su obavijesni razgovori s mnogim nogometašima, među kojima su se spominjala imena Šukera, Štimca i Kranjčara.

„Ubijeni je bio javna osoba, sa širokim krugom prijatelja i znanaca i sigurno ćemo, sa svima njima, razgovarati, kao i s poslovnim partnerima. Provjerava se sve iz njegova prijašnjeg života i drugih krugova“, rekao je tadašnji zamjenik glasnogovornika PUZ-a, Davor Tor, istaknuvši kako Pokrovac policiji nije prijavio nikakve prijetnje, a njegova je supruga izjavila da Dino nikada, ni s kim, nije bio u sukobu.

VEZANI ČLANCI

No, bilo je jasno da je ubojica znao i Pokrovčeve navike i mjesta na kojima je boravio i kretao se, ali i vrijeme kada se vraćao kući. Sve je to upućivalo na profesionalnu likvidaciju.

Tko je bio Dino Pokrovac

Još kao 10-godišnjak, Pokrovac je, sa svojim roditeljima, doselio u Zagreb. Iz Poljana, kod Drniša, gdje je rođen 1962., preselio je u Sigečicu, na zagrebačkom Trnju. Brzo se 'sprijateljio' s nogometnom loptom te je trenirao u pionirima Dinama i juniorima Chromosa, pod trenerskom palicom Ilije Lončarevića koji je, kasnije, kao trener Dinama i omogućio transfer Nike Kranjčara u Hajduk. Odrastanje u jednom od, tada, najmračnijih i najopasnijih zagrebačkih kvartova, kao i gubitak oca, koji je preminuo, ubrzo nakon što se obitelj preselila u metropolu, sve je to, u paketu, zasigurno utjecalo na put kojim je krenuo.

U osamdesetima, postaje šef redara u diskoklubovima, slovi kao opasan lik, koji koketira s podzemljem, čemu je doprinijelo i poznanstvo sa Zlatkom Bagarićem, likvidiranim 'kraljem zagrebačkog podzemlja'.

Godine 1985. započeo je ugostiteljski biznis, otvorivši kafić "Canzona", u Gundulićevoj ulici, a kasnije i kafić „Dino“ te autopraonicu na Sigečici. Bio je strastveni ljubitelj automobila te je, u svojoj kolekciji, imao "Ferrari", "Mercedes CL 500", ali i kultni "Harley Davidson".

Isprobajte arhivu Večernjeg lista Na stranici https://arhiva.vecernji.hr/ nalazi se najveća digitalna arhiva izdanja dnevnih novina u Hrvatskoj, ali i u regiji. Pretplatite se danas i dobivate uvid u više od 60 godina hrvatske povijesti.

U nogometno-menadžerske vode kreće 1999., s poslovnim parternom, nogometnom ikonom, Davorom Šukerom. Pokrovac je, sa Šukerom, bio menadžer niza igrača - dinamovaca Drpića i Ješe, zagrebaša Pelaića, inozemaca Andrića, Carevića i Krpana, te u Hajduku, Kranjčara, Hrmana i Dragičevića, a veze je imao i s Vejićem i Turkovićem. Jedan od posljednjih, na dugom popisu, bio je bivši reprezentativni stoper Hajduka, Mato Neretljak, kojeg je Pokrovac plasirao u Južnu Koreju.

Ne čudi, stoga, što je i Cico Kranjčar želio da se, upravo dvojac, Pokrovac-Šuker, pozabavi i karijerom njegovog sina, tada 16-godišnjeg, Nike Kranjčara. No, špekuliralo se da je baš taj posao i zategnuo odnose sa Zdravkom Mamićem. Reketarenje, zbog transfera skupocjenog Nike, bila je jedna od verzija koje su se 'plele' oko motiva paljenja Pokrovčeva Mercedesa 500 S, 4. veljače 2004. No, sve do posljednjeg dana, Pokrovac je ostao pri tvrdnjama da on nema neprijatelja.

Oko središta moći mrežu pletu i politika i podzemlje

Likvidacija Dine Pokrovca, po mnogima, bila je još jedan, tragičan dokaz, o neraskidivim vezama mafije nogometa, kao jednog od najprofitabilnijih poslova, gdje se vrte milijuni. Iako je tvrdio da nije kamatar, javna je tajna tada bila da su mnogi, među kojima i brojne, poznate osobe, upravo od Pokrovca, posuđivali novac. Među poznatijim 'klijentima' bio je i tadašnji trener Dinama, Josip Kuže. Novinarima je, nakon ubojstva, rekao kako ga je, s Pokrovcem, povezalo tamno razdoblje njegova života, kada je upao u dugove. Priznao je tada i da je, kao zalog vraćanja novca, poslužila njegova kuća, ali i progovorio o mnogo dubljem problemu, tvrdeći kako su roditelji, koji su posuđivali novac, kao zalog vraćanja tog novca, stavljali vlastitu djecu.

„Ja sam založio kuću i to je moj problem. Ali, fućkaš kuću... Na žalost, u nogometu se pojavio kudikamo veći problem, jer se, u zalog za posudbu novca, stavljaju igrači - roditelji posuđuju novac i kao zalog vraćanja tog novca stavljaju svoju djecu. To je tragično, a kod njega su ljudi počeli raditi baš to. Djeca su im bila zalog vraćanja dugova. Kakve su to bile njegove menadžerske sposobnosti, kojima se stavio u poziciju da se upiše, nečijem djetetu, na 20-postotna primanja, tijekom cijele, sportske karijere? Kako to nazvati? Je li to lihvarenje ili kamatarenje ili možda postoji neki drugi izraz za takve postupke?“ rekao je tada, vidno ogorčeni Kuže.

VEZANI ČLANCI

Pet teorija o ubojstvu

Prva teorija sumnju baca na reketare. Naime, Pokrovac se bavio poslovima koji su ga, bez obzira na imidž opasnog lika, kvalificirali i kao moguću žrtvu reketara. Ipak, ta je teorija slabo 'držala vodu', jer reketari, od mrtvog Pokrovca, nisu mogli imati koristi, osim, u slučaju da su htjeli zastrašiti nekog, njemu bliskog.

Prema drugoj teoriji potencijali ubojica bio je netko od brojnih dužnika. Pokrovac je, kako se pretpostavilo, posuđivao novac, uz kamate, a dužničke muke, očajnog čovjeka, vrlo lako mogu pretvoriti u čudovište, koje je spremno na sve. Prema toj teoriji, pretpostavilo se da je dug Pokrovcu mogao narasti čak toliko, da je cijena likvidacije, u usporedbi s tim, bila beznačajna. Ipak, budući da je riječ bila o profesionalnoj izvedbi, a Dino Pokrovac je imao obilježja težih i skupljih meta, pretpostavilo se da se, cijena ubojstva, mjeri stotinama tisuća kuna.

Treća teorija sumnju baca na poslovne suradnike. Kao nogometni menadžer, vlasnik kafića i autopraonice, te čovjek koji se bavio 'financijskim transakcijama', Pokrovac je, među poslovnim ljudima, mogao steći mnogo neprijatelja. No, sam je, javno, progovorio samo o sukobu sa Zdravkom Mamićem.

Četvrta teorija u fokus stavlja navijače. Unatoč vrlo dobrim odnosima s Dinamovcima, činjenica je da je Pokrovac bio Hajdukovac, a dio navijača Dinama, nije mu mogao oprostiti, kako su ga etiketirali, 'izdajnički' transfer Nike Kranjčara u Hajduk.

Posljednja, peta teorija sumnju je bacila na obitelj žrtve. Za profesionalne istražitelje, bilo kojeg ubojstva, nema osobe koja nije potencijalni osumnjičenik, stoga je policija, ma koliko to za obitelj bilo neugodno, morala istražiti i moguće motive među njegovim bližnjima.

Za počiniteljem se i dalje traga...

No, uz sve te brojne teorije i još brojnije pretpostavke, misterij ubojstva Dine Pokrovca, ni nakon punih 18 godina, još uvijek, nije riješen, iako su, u potragu za ubojicom uključene čak i inozemne službe. Po opisu sumnjivog, nepoznatog čovjeka, kojeg je Pokrovčeva udovica, Moravka, vidjela u ulazu zgrade, policijski su crtači napravili i fotocrtež potencijalnog sumnjivca, no, u gotovo dva desetljeća dugoj potrazi za ubojicom, niti to nije pomoglo. Istraga je prebačena na Odjel za hladne slučajeve Ravnateljstva policije.