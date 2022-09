Umirovljeni američki general predviđa: Putinov potez imat će katastrofalne posljedice

Cijeli svijet zabrinut je nakon novih ozbiljnih prijetnji iz Rusije. Ruski predsjednik Vladimir Putin jučer je najavio širenje svoje "specijalne vojne operacije" u Ukrajini i naredio je djelomičnu militarizaciju stanovništva u Rusiji. Putin planira pozvati u vojsku 300.000 rezervista kako bi obnovio ruske trupe u Ukrajini.

Nakon njegovog govora nižu se osuđujuće reakcije diljem svijeta, a izbili su i prosvjedi u Rusiji. Mnogi mladi ne žele otići na bojište i postati dio Putinovog rata. Sama najava podizanja tolikog broja ljudi u vojsku izaziva zabrinutost zbog novog širenja sukoba, ali neki analitičari ističu da nije jednostavno uvesti tako puno ljudi u aktivne vojne operacije.

Foto: Reuters/Pixsell

- Čim čujete podatak o 300.000 mobiliziranih to se svima čini šokantno već samo zbog toliko velikog broja. Ali kada znate kakav je proces okupljanja rezervista, kada ih mičete ih njihovog okruženja u kojem žive, i kada se radi o toliko velikom broju ljudi koje brzo želite pretvoriti u vojnike, morate biti svjesni da je to zapravo jako teško izvesti u nekom kratkom roku. Pogotovo u stanju u kojem je danas Rusija. Kako ćeš ih procesuirati iz života civila u vojničke uvjete - upozorava umirovljeni američki general Mark Hertling za CNN.

On pojašnjava što se sve pritom mora uzeti u obzir:

- Trebaš im pripremiti toliko uniformi, moraš ih odvesti na treniranje ili im ponoviti treninge. Zatim ih moraš integrirati u vojničke jedinice. A te jedinice u koje će doći su već desetkovane na bojištu, što znači da im je moral vrlo nizak - ističe Hertling.

Foto: Reuters/Pixsell

Bivši general tvrdi kako bi zbog ove operacije djelomične mobilizacije Rusi mogli imati nove katastrofalne posljedice.

- Bio sam na bojištu i znam kako izgleda kada dovodiš svježe snage koje nisu dobro pripremljene. To sve jasno utječe i na stanje u vojsci i to negativno jer nastojiš im ubaciti ljude koji vjerojatno nisu utrenirani, ali utječeš i na stanje u civilnom dijelu društva. Uostalom, to smo odmah i vidjeli na seriji prosvjeda koji su se dogodili u srijedu navečer nakon Putinove objave. Mislim da Putin nije uračunao moguće posljedice unutar Rusije na njegove nove odluke. Pogotovo od strane mladih muškaraca koji ne žele ići u rat.

Hertling vjeruje da novim potezom Putin neće uspjeti preokrenuti stanje na bojištu:

- Mogu samo reći da ovo neće doprinijeti uspjehu vojnom uspjehu Rusije u Ukrajini. Pa i dosadašnji iznimni neuspjeh upravo je rezultat jer toga što su u rat poslali neutrenirane jedinice, loše zapovjednike, očajnu opremu, loš dobavni lanac i upitnu zapovjednu arhitekturu. Imate na bojištu vojsku koja trpi teške uvjete već mjesecima, moral im je vrlo nisko, zapovjedništvo je užasno. Također, novi slabo utrenirani vojnici neće baš biti dobro dočekani u novim jedinica. Dopunjavaju katastrofu na katastrofu. Zapovjednici misle da se ljudi mogu samo tako lako zamijeniti, a to baš i nije tako - zaključuje Hertling.

VIDEO Putin poslao poruku Zapadu: 'Ne blefiram'