Pucnjava u Slavonskom Brodu: Uhićeni napadači, ozlijeđeni muškarac nije propucan

U ponedjeljak navečer došlo je do pucnjave ispred jednog kafića u Slavonskom Brodu, pri čemu je ozlijeđen jedan muškarac, potvrdila je Policijska uprava brodsko-posavska.

Sinoć oko 22.50 sati OKC Policijske uprave brodsko-posavske zaprimio je dojavu da je u Slavonskom Brodu, u Naselju Andrije Hebranga, ispred jednog ugostiteljskog objekta došlo do narušavanja javnog reda i mira, priopćila je policija. Na mjesto događaja odmah je upućena policijska ophodnja, koja je osigurala mjesto događaja.

- Nismo željeli izlaziti iz stana jer smo čuli pucnjavu. Stakla su porazbijana. Policija je sve ogradila i hvatali su one koji su pucali, no ne znamo jesu li ih uspjeli uhvatiti - kazali su stanovnici naselja u kojem je došlo do obračuna za SBplus.

Prema pisanju lokalnih medija, navodno se radi o istom počinitelju koji je sudjelovao u pucnjavi početkom siječnja u istom tom naselju.

VIDEO U pucnjavi koja se u siječnju dogodila u Slavonskom Brodu ozlijeđen je također jedan muškarac

Počinitelji sinoćnjeg nemilog događaja uhićeni su jutros. Riječ je o 44-godišnjaku i 29-godišnjaku koji su zbog osnovane sumnje da su počinitelji kaznenog djela dovedeni u Policijsku postaju Slavonski Brod. U priopćenju koje potpisuje policijski službenik za odnose s javnošću PU brodsko-posavske Krešimir Šimić navodi se kako je tijekom narušavanja javnog reda i mira ozlijeđen 47-godišnjak. No kako navodi, ozlijede nisu nastale vatrenim oružjem, nego tijekom fizičkog sukoba.