U požeškoj bolnici novi odjeli, gradit će se i helidrom

Ministar zdravstva Vili Beroš obišao je jučer potpuno rekonstruirane i opremljene odjele za opću internu medicinu i endokrinologiju te gastroenterologiju i nefrologiju u Općoj županijskoj bolnici u Požegi. Odjeli su obnovljeni u sklopu 1,05 milijuna eura vrijednog projekta, koji su financirali Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i požeška bolnica, uz dio decentraliziranih sredstava.

– Dva rekonstruirana odjela sada doista izgledaju svjetski i impresivno. Važnije od same financijske vrijednosti projekta je ono što će pacijenti dobiti u kontekstu bolje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite. Djelatnici će raditi u modernijim i primjerenijim prostorima i rad će im s tog aspekta biti olakšan. Ovakve stvari možemo rješavati jedino zajedno – rekao je Beroš. On je podsjetio kako je u razdoblju od 2016. godine do danas u zdravstvene ustanove u Požeško-slavonskoj županiji uloženo 3,9 milijuna eura iz državnog proračuna i 10,9 milijuna eura iz decentraliziranih sredstava, a ove godine panira se uložiti još 1,3 milijuna eura iz državnog proračuna.

U sklopu navedenih ulaganja, požeška je bolnica dobila novi MR uređaj vrijedan 1,34 milijuna eura te CT uređaj vrijedan 651.000 eura. Ostale ključne investicije odnose se opremanje bolnice u Pakracu u iznosu od 1,7 milijuna eura te opremanje Doma zdravlja u istom iznosu. Beroš je dodao kako u sklopu sveobuhvatne reforme zdravstvenog sustava ministarstvo na čijem je čelu radi paralelno u dva smjera, prvi je cilj omogućiti dostupnost osnovnih djelatnosti u svim bolnicama, a drugi rad na stvaranju centara izvrsnosti. On je istaknuo kako nema ništa protiv toga da se i požeška bolnica pozicionira kao jedan od tih centara za ono što ravnatelj i njegov stručni tim prepoznaju da mogu razvijati do najviših razina zdravstvene zaštite. Također je najavio kako će i požeška bolnica biti uključena u mrežu hitne helikopterske medicinske službe te kako će i ona uskoro dobiti helidrom.

Ravnatelj bolnice dr. Ivan Vukoja rekao je kako ga netom realizirani projekt uistinu čini jako sretnim i ponosnim. – Zgrada iz 1936. godine u potpunosti je rekonstruirana i opremljena u skladu sa standardima zdravstvene njege i liječenja u 21. stoljeću. Još važnije od izgleda zgrade jest to što smo se, poučeni pandemijom COVID-19, pripremili za možebitne slične situacije u budućnosti te razvili mrežu kisika kroz navedene odjele i klimatizirali ih – istaknuo je Vukoja.

